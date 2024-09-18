В ходе расследования в БВБ установили, что сотрудник полиции по предварительному сговору с частным лицом хранил незаконно приобретенные наркотические вещества - марихуану и кокаин - по месту фактического проживания обоих.

В то же время в ходе разбирательства БВБ также обнаружила наркотические вещества в личном автомобиле сотрудника государственной полиции.

К полицейскому были применены меры, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на занятие определенной должности в государственной полиции.