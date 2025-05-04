«Помогите найти папу!» Жена пропавшего на Даугаве Яниса Гайлитиса просит о помощи президента Латвии

Лаура пишет в "Фейсбуке": "Эдгар Ринкевич, я прошу - помогите мне найти папу моих детей! 1 мая мой муж, как и каждый год, открывал рыболовный сезон на лодке! Лодка перевернулась напротив ул. Румбас, 88. Янис оказался под водой и исчез. Мы каждый день ходим по обоим берегам Даугавы и ищем его!

У служб выходные, они нам не помогают! Мои дети каждый вечер меня спрашивают: как это возможно - так много людей ищет папу, но мы его не находим?! Мама, пожалуйста, иди, ищи!

Я благодарна всем ЛЮДЯМ, кто нам помогает - вас так много!!! Но, ответственные службы, а ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ?!"

Ранее пост с просьбой о помощи в соцсети публиковала также свояченица Яниса.