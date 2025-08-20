Помогать беженцам — не преступление? Суд наказал латвийскую активистку

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Активистка не признает свою вину.

Прокурор в ходе судебных прений просила приговорить Раубишко к полутора годам лишения свободы.

Организация «Gribu palīdzēt bēgļiem» ранее сообщила агентству LETA, что в январе 2023 года Раубишко, получив повторный запрос о помощи от нескольких лиц сирийского происхождения, которые длительное время находились на латвийско-белорусской границе, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью запросить убежище и были отправлены обратно на территорию Белоруссии.

После того как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении упомянутых просителей убежища — о запрете их выдворения с территории Латвии и обеспечении их продовольствием, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, — Раубишко вместе с членом организации «Gribu palīdzēt bēgļiem» Эгилсом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет выполнено и граждане Сирии получат необходимую гуманитарную помощь.

За эти действия было возбуждено уголовное дело, и впоследствии Раубишко была обвинена в организации незаконного пересечения границы группой лиц.

Раубишко утверждает, что действовала с целью спасения жизней и что помощь просителям убежища не является преступлением. Встретив упомянутых лиц, Раубишко и Грасманис связались с Государственной пограничной службой и Службой неотложной медицинской помощи, чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные органы об их нахождении на территории Латвии.

В то же время, по мнению прокуратуры, Раубишко предоставила ЕСПЧ заведомо ложную информацию о группе граждан Сирии, незаконно прибывших в Латвию.

Как указывает обвинение, 11 января 2023 года в переписке с гражданином Сирии Раубишко дала указания группе сирийцев незаконно пересечь латвийскую границу, чтобы можно было заявить, что они находятся под юрисдикцией Латвии, и таким образом создать основание для получения временного постановления ЕСПЧ.

Следуя указаниям Раубишко, сирийка и четверо ее соотечественников, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, 11 января умышленно незаконно пересекли границу в Рожежниекской волости, указывает обвинение.

После фотографирования на территории Латвии и отправки снимков Раубишко сирийцы, следуя ее указаниям, вернулись на территорию Белоруссии, чтобы ожидать решения ЕСПЧ о введении временных мер защиты.

По оценке прокуратуры, 11 января 2023 года Раубишко предоставила ЕСПЧ заведомо ложную информацию о нахождении группы граждан Сирии под юрисдикцией Латвии, осознавая, что на момент подачи информации эти лица уже покинули Латвию и находились на территории Белоруссии.