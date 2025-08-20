Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Помогать беженцам — не преступление? Суд наказал латвийскую активистку

20 августа, 2025

ЧП и криминал

Суд Латгальского района в Резекне в среду приговорил сотрудницу организации «Gribu palīdzēt bēgļiem» Иеву Раубишко к 200 часам общественных работ по уголовному делу об организации умышленного незаконного пересечения границы группой лиц, выяснило агентство LETA в суде.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Активистка не признает свою вину.

Прокурор в ходе судебных прений просила приговорить Раубишко к полутора годам лишения свободы.

Организация «Gribu palīdzēt bēgļiem» ранее сообщила агентству LETA, что в январе 2023 года Раубишко, получив повторный запрос о помощи от нескольких лиц сирийского происхождения, которые длительное время находились на латвийско-белорусской границе, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью запросить убежище и были отправлены обратно на территорию Белоруссии.

После того как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении упомянутых просителей убежища — о запрете их выдворения с территории Латвии и обеспечении их продовольствием, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, — Раубишко вместе с членом организации «Gribu palīdzēt bēgļiem» Эгилсом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет выполнено и граждане Сирии получат необходимую гуманитарную помощь.

За эти действия было возбуждено уголовное дело, и впоследствии Раубишко была обвинена в организации незаконного пересечения границы группой лиц.

Раубишко утверждает, что действовала с целью спасения жизней и что помощь просителям убежища не является преступлением. Встретив упомянутых лиц, Раубишко и Грасманис связались с Государственной пограничной службой и Службой неотложной медицинской помощи, чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные органы об их нахождении на территории Латвии.

В то же время, по мнению прокуратуры, Раубишко предоставила ЕСПЧ заведомо ложную информацию о группе граждан Сирии, незаконно прибывших в Латвию.

Как указывает обвинение, 11 января 2023 года в переписке с гражданином Сирии Раубишко дала указания группе сирийцев незаконно пересечь латвийскую границу, чтобы можно было заявить, что они находятся под юрисдикцией Латвии, и таким образом создать основание для получения временного постановления ЕСПЧ.

Следуя указаниям Раубишко, сирийка и четверо ее соотечественников, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, 11 января умышленно незаконно пересекли границу в Рожежниекской волости, указывает обвинение.

После фотографирования на территории Латвии и отправки снимков Раубишко сирийцы, следуя ее указаниям, вернулись на территорию Белоруссии, чтобы ожидать решения ЕСПЧ о введении временных мер защиты.

По оценке прокуратуры, 11 января 2023 года Раубишко предоставила ЕСПЧ заведомо ложную информацию о нахождении группы граждан Сирии под юрисдикцией Латвии, осознавая, что на момент подачи информации эти лица уже покинули Латвию и находились на территории Белоруссии.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

