Получив судебный запрет на общение латвиец стал слать жене смс… через интернет-банк

10 апреля, 2026 15:50

ЧП и криминал

Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о нарушении судебного запрета на общение. Мужчина был признан виновным в неисполнении решения суда о защите от насилия: несмотря на запрет, он 29 раз переводил деньги бывшей партнёрше — матери своего ребёнка — и использовал банковские платежи для передачи личных сообщений.

В назначении платежа он регулярно писал тексты бытового характера: рассказывал о своих снах, желаниях и чувствах, а также комментировал текущие судебные процессы между ними.

Рижский городской суд первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил его к 180 часам общественных работ. Защитник обжаловал приговор.

Видземский окружной суд согласился с выводами о виновности, но смягчил наказание до 140 часов общественных работ. Причиной стало то, что после сбора доказательств следствие более полутора лет не продвигало дело, тем самым нарушив право обвиняемого на рассмотрение дела в разумный срок.

Верховный суд (AT) отказался возбудить кассационное производство, и приговор окружного суда вступил в законную силу.

В своём определении Верховный суд отметил, что кассационная жалоба фактически повторяет уже отклонённые апелляционные доводы. Суд подчеркнул: текст в графе «назначение платежа», не связанный с самим переводом, при определённых обстоятельствах следует считать формой общения.

То, что интернет-банк формально не предназначен для переписки, не имеет решающего значения. Важно, что обвиняемый сознательно использовал этот способ, чтобы передать информацию женщине в период, когда любое общение с ней было ему запрещено судом.

Суд также указал, что неоднократные переводы с личными сообщениями образуют единое продолжаемое преступление с единым умыслом. При этом уплата алиментов на ребёнка не оправдывает нарушение судебного запрета, если в назначении платежа содержится дополнительная личная информация.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

