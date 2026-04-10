Получив судебный запрет на общение латвиец стал слать жене смс… через интернет-банк

В назначении платежа он регулярно писал тексты бытового характера: рассказывал о своих снах, желаниях и чувствах, а также комментировал текущие судебные процессы между ними.

Рижский городской суд первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил его к 180 часам общественных работ. Защитник обжаловал приговор.

Видземский окружной суд согласился с выводами о виновности, но смягчил наказание до 140 часов общественных работ. Причиной стало то, что после сбора доказательств следствие более полутора лет не продвигало дело, тем самым нарушив право обвиняемого на рассмотрение дела в разумный срок.

Верховный суд (AT) отказался возбудить кассационное производство, и приговор окружного суда вступил в законную силу.

В своём определении Верховный суд отметил, что кассационная жалоба фактически повторяет уже отклонённые апелляционные доводы. Суд подчеркнул: текст в графе «назначение платежа», не связанный с самим переводом, при определённых обстоятельствах следует считать формой общения.

То, что интернет-банк формально не предназначен для переписки, не имеет решающего значения. Важно, что обвиняемый сознательно использовал этот способ, чтобы передать информацию женщине в период, когда любое общение с ней было ему запрещено судом.

Суд также указал, что неоднократные переводы с личными сообщениями образуют единое продолжаемое преступление с единым умыслом. При этом уплата алиментов на ребёнка не оправдывает нарушение судебного запрета, если в назначении платежа содержится дополнительная личная информация.