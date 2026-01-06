Получено семь заявок на временное жилье: остальные жители аварийного дома на Баускас хотят пособий

Он сообщил, что многие заявления поступили после состоявшегося в понедельник вечером общего собрания собственников жилья. Мэр добавил, что, скорее всего, не все, кто подал заявку на получение кризисного пособия, его получат. Говоря о временном жилье, Клейнбергс отметил, что оно полагается как собственникам квартир пострадавшего от взрыва дома, так и квартиросъемщикам, которые задекларированы в Риге и способны доказать, что до несчастного случая жили в этом доме.

Мэр выразил надежду, что никто из жильцов дома, которым в этой ситуации полагается помощь, не упустил возможности подать на нее заявку, так как самоуправление сделало все возможное, чтобы их проинформировать. В оповещении активно участвовал и старший по дому.

На вопрос, почему самоуправление не страхует все свои квартиры, Клейнбергс ответил, что это довольно дорого и есть риск, что в таком случае Госконтроль укажет на нецелесообразную трату средств, так как на потраченные за несколько лет средства на страхование можно построить новый жилой дом.

"Речь идет о том, что, возможно, следовало бы застраховать жилье с высоким риском, например, с дровяным отоплением, газовыми баллонами и т. д., но это не относится к квартире, в которой произошел взрыв", - сказал Клейнбергс, добавив, что на фотографиях, сделанных два года назад во время обследования здания, видно, что конкретная квартира содержалась надлежащим образом, была чистой и аккуратной.

Мэр отметил, что не существует универсальных решений для проблем, создаваемых людьми, которые не дружат со здравым смыслом.

Как сообщалось, в понедельник состоялось собрание с участием представителей самоуправления и собственников квартир пострадавшего от взрыва газа, на котором обсуждались дальнейшие действия.

Исполняющая обязанности директора департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Даце Зиединя сообщила, что следующая встреча состоится 14 января и будет решаться вопрос о дальнейшем обеспечении охраны здания, а также пересмотре платы за управление.

Она сообщила, что получено заключение департамента городского развития о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять в отношении дома, в том числе подготовить заключение о техническом обследовании. Самоуправление обещает оплатить эту услугу из собственных средств.

Как сообщили в Рижской думе, договор о техническом обследовании планируется заключить на этой неделе.

До получения заключения находиться в здании запрещено.

Решение о будущем дома самоуправление обещает принять в течение месяца.

Жильцам дома предложено временное жилье сроком до одного года. В самоуправлении пояснили, что на временное жилье не смогут претендовать люди, не задекларированные по адресу ул. Баускас, 15, однако смогут те, у кого есть договор аренды и заключившее его лицо задекларировано по конкретному адресу.

Малообеспеченные жители, особенно пожилые люди, могут претендовать на постоянное жилье в социальном жилом фонде.

На социальное жилье не смогут претендовать собственники квартир, которым в Риге принадлежат несколько объектов недвижимости.

Муниципальная полиция продолжит обеспечивать охрану пострадавшего от взрыва здания до 14 января, а в дальнейшем вопрос охраны будут решать собственники квартир.

Планируется, что для этого будет привлечена охранная фирма.