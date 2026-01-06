Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

Получено семь заявок на временное жилье: остальные жители аварийного дома на Баускас хотят пособий

Редакция PRESS 6 января, 2026 14:12

Новости Латвии 0 комментариев

50 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Риге на ул. Баускас, 50 подали заявки на получение кризисного пособия, еще семеро - заявки на временное жилье, сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Он сообщил, что многие заявления поступили после состоявшегося в понедельник вечером общего собрания собственников жилья. Мэр добавил, что, скорее всего, не все, кто подал заявку на получение кризисного пособия, его получат. Говоря о временном жилье, Клейнбергс отметил, что оно полагается как собственникам квартир пострадавшего от взрыва дома, так и квартиросъемщикам, которые задекларированы в Риге и способны доказать, что до несчастного случая жили в этом доме.

Мэр выразил надежду, что никто из жильцов дома, которым в этой ситуации полагается помощь, не упустил возможности подать на нее заявку, так как самоуправление сделало все возможное, чтобы их проинформировать. В оповещении активно участвовал и старший по дому.

На вопрос, почему самоуправление не страхует все свои квартиры, Клейнбергс ответил, что это довольно дорого и есть риск, что в таком случае Госконтроль укажет на нецелесообразную трату средств, так как на потраченные за несколько лет средства на страхование можно построить новый жилой дом.

"Речь идет о том, что, возможно, следовало бы застраховать жилье с высоким риском, например, с дровяным отоплением, газовыми баллонами и т. д., но это не относится к квартире, в которой произошел взрыв", - сказал Клейнбергс, добавив, что на фотографиях, сделанных два года назад во время обследования здания, видно, что конкретная квартира содержалась надлежащим образом, была чистой и аккуратной.

Мэр отметил, что не существует универсальных решений для проблем, создаваемых людьми, которые не дружат со здравым смыслом.

Как сообщалось, в понедельник состоялось собрание с участием представителей самоуправления и собственников квартир пострадавшего от взрыва газа, на котором обсуждались дальнейшие действия.

Исполняющая обязанности директора департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Даце Зиединя сообщила, что следующая встреча состоится 14 января и будет решаться вопрос о дальнейшем обеспечении охраны здания, а также пересмотре платы за управление.

Она сообщила, что получено заключение департамента городского развития о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять в отношении дома, в том числе подготовить заключение о техническом обследовании. Самоуправление обещает оплатить эту услугу из собственных средств.

Как сообщили в Рижской думе, договор о техническом обследовании планируется заключить на этой неделе.

До получения заключения находиться в здании запрещено.

Решение о будущем дома самоуправление обещает принять в течение месяца.

Жильцам дома предложено временное жилье сроком до одного года. В самоуправлении пояснили, что на временное жилье не смогут претендовать люди, не задекларированные по адресу ул. Баускас, 15, однако смогут те, у кого есть договор аренды и заключившее его лицо задекларировано по конкретному адресу.

Малообеспеченные жители, особенно пожилые люди, могут претендовать на постоянное жилье в социальном жилом фонде.

На социальное жилье не смогут претендовать собственники квартир, которым в Риге принадлежат несколько объектов недвижимости.

Муниципальная полиция продолжит обеспечивать охрану пострадавшего от взрыва здания до 14 января, а в дальнейшем вопрос охраны будут решать собственники квартир.

Планируется, что для этого будет привлечена охранная фирма.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу
Важно

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией
Важно

Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы
Важно

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Читать
Загрузка

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Азбука здоровья 17:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Читать

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Читать

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Читать

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Важно 17:24

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Читать

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Читать

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Новости Латвии 17:09

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Читать