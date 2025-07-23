Польша ждёт подтверждения: крупнейшее в истории месторождение нефти на Балтике пока остаётся на бумаг

Однако официальные представители Польши сдержанно относятся к заявлениям компании. Как сообщили в министерстве энергетики и профильных ведомствах, пока не получена необходимая геологическая документация, подтверждающая производительность и качественные характеристики сырой нефти на данном месторождении. Без этих данных невозможно считать месторождение доказанным и приступать к его освоению.

Эксперты отмечают, что процесс подтверждения запасов и оценки их качества — стандартная практика в нефтегазовой отрасли, которая требует тщательной и долгой работы геологов и специалистов. Подготовка официальной документации, это также необходимое условие для получения разрешений на добычу и инвестиций в разработку.

При этом польские власти подчёркивают, что будут внимательно следить за дальнейшими шагами компании CEP и рассчитывают на прозрачность в предоставлении информации. Лишь после представления подтверждающих документов можно будет говорить о реальных перспективах использования ресурса в интересах страны.

Экономисты и отраслевые эксперты отмечают, что открытие такого масштабного месторождения могло бы серьёзно изменить энергетическую карту региона и помочь Польше снизить зависимость от импорта, в том числе из России. Однако без официального подтверждения и детального технического анализа подобные заявления остаются преждевременными и больше напоминают информационный повод для инвесторов.

Тем временем в Польше обсуждают роль государства в проекте и возможность получить долю в разработке месторождения. Это важно, учитывая, что компания CEP — частная иностранная фирма, которая по европейскому законодательству имеет приоритет в освоении ресурса как первооткрыватель. Размер обнаруженных залежей соответствует примерно годовой потребности Польши в нефти. В понедельник CEP заявила, что у Польши будет приоритет в получении выгоды от добываемых нефти и газа.