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Польша готовится забрать у Риги статус авиационного центра всего региона

© LETA 24 февраля, 2025 11:55

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Балтийским авиакомпаниям следует очень внимательно следить за развитием проекта нового аэропорта в Польше, который имеет серьёзные амбиции стать авиационным центром всего региона, заявил в интервью агентству LETA председатель правления «Avia Solutions Group», владельца авиакомпании «SmartLynx», Гедиминас Жемелис.

Он отметил, что, хотя сейчас Европа является крупнейшим рынком авиаперевозок в мире с 1,2 миллиарда пассажиров в год, в следующем десятилетии рассчитывать на рост не стоит.

«Многие страны стремятся развивать железнодорожный транспорт и инвестируют в высокоскоростные железнодорожные линии. Например, во Франции запрещены внутренние авиарейсы, которые занимают менее четырёх часов», — сказал Жемелис.

В качестве примера он привёл авиакомпанию «KlasJet», входящую в концерн, которая обслуживает футбольный клуб во Франции. Главному тренеру этого клуба на пресс-конференции пришлось объяснять, почему для перелёта из Парижа в Нант использовался самолёт.

«Я не верю, что в долгосрочной перспективе объём авиаперевозок в Европе будет расти», — заявил Жемелис.

В то же время он указал, что рост авиационного рынка определённо будет наблюдаться в Индии и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также рост числа пассажиров возможен в нескольких странах Южной Америки и Африки.

Что касается Балтии, то здесь ситуацию в авиации в будущем может кардинально изменить новый польский проект аэропорта. По словам Жемелиса, на Эстонию это, возможно, окажет меньшее влияние, но Литве и Латвии следует очень внимательно следить за развитием польского рынка и его амбициями.

«Польша явно хочет создать нечто подобное авиационному узлу «Lufthansa» во Франкфурте. Их внутренний рынок составляет 41 миллион человек. Латвия и Литва вместе насчитывают около 4,5 миллиона, что составляет лишь 10% от внутреннего рынка Польши. А в авиации очень важно, насколько силён внутренний рынок. К сожалению, в странах Балтии он из-за численности населения крайне слаб», — подчеркнул глава «Avia Solutions Group».

В Польше реализуется проект «Centralny Port Komunikacyjny» (CPK), который предусматривает создание современного транспортного узла воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения. В центре проекта — аэропорт, связанный с сетью высокоскоростных железных дорог, расположенный примерно в 40 километрах от Варшавы. Новый аэропорт спроектирован таким образом, чтобы обслуживать 34 миллиона пассажиров в год с возможностью дальнейшего расширения. Ожидается, что проект CPK будет завершён к 2032 году.

«Avia Solutions Group» объединяет восемь авиакомпаний, предоставляющих услуги аренды самолётов полного цикла (ACMI), в том числе базирующуюся в Латвии «SmartLynx», а также компании по обслуживанию воздушных судов. «Avia Solutions Group» принадлежит Жемелису, который считается самым богатым гражданином Литвы.

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