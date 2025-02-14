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«Полностью игнорируют латышский язык»: языковая проверка была встречена с бутылкой водки на столе

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 12:08

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LETA

Одна рижанка, купившая квартиру в многоквартирном доме в начале этого года, уже трижды пыталась связаться с управляющей компанией «Rītupes nami», но каждый раз её желание общаться на латышском языке полностью игнорировалось.

Как сообщает передача TV3 «Bez Tabu», один из вопросов, который она пыталась выяснить, касался порядка передачи показаний счётчиков воды, поскольку в счетах не было никакой информации об этом процессе. Ребека объясняет, что хочет общаться на латышском языке:

«Мне позвонила сотрудница “Rītupes nami”, чтобы сказать, что я не передала показания счётчика воды. Она сразу начала разговор на русском языке. Я спросила, можем ли мы говорить на латышском, но она ответила, что нет. Не понимаю, как такое возможно? Люди, работающие в управлении домами, должны знать латышский язык, ведь им приходится общаться с жителями», – рассказывает Ребека.

Она отмечает, что это не первый случай, когда сотрудники «Rītupes nami» отказываются использовать государственный язык – подобные ситуации происходили уже дважды ранее.

«Во время телефонного разговора я поняла, что мы говорим о разных вещах. Она говорила про дочку, а я – про платье. Я осознала, что не получу ответов на свои вопросы. Даже когда я пришла в их офис лично, никто там не говорил по-латышски, всё происходило на русском языке. Они полностью игнорируют латышский язык как таковой», – объясняет Ребека.

Чтобы проверить отношение управляющей компании к государственному языку, журналисты «Bez Tabu» позвонили в фирму, представившись жителем дома. Телефонный звонок принял мужчина, который сначала пытался говорить на латышском, но вскоре стало очевидно, что у него не хватает языковых навыков – в разговоре постоянно проскакивали русские слова.

Чтобы убедиться в ситуации лично, съёмочная группа неожиданно отправилась в офис «Rītupes nami» с собственной языковой проверкой. Однако их там ожидала не рабочая атмосфера, а праздничное настроение – на столе стояли бутылка водки, две бутылки вина и гора мандаринов.

На вопросы журналистов пришла отвечать председатель кооператива Нина Бокше, которая сразу попыталась перевести разговор на русский язык, заявив, что не знает латышского. Она не смогла объяснить, почему в компании нет сотрудников, способных полноценно общаться с жителями на латышском языке, а также не смогла ответить на вопрос о порядке передачи показаний счётчиков воды.

В Центре государственного языка советуют в подобных случаях немедленно информировать соответствующие органы. Руководитель регионального отдела языкового контроля Центра государственного языка Вилнис Куштис отмечает:

«В данном случае можно констатировать, что, возможно, речь идёт об услуге, которую получает потребитель. Закон о государственном языке предусматривает, что частные организации в случаях, когда затрагиваются общественные интересы, обязаны использовать государственный язык. Они могли бы общаться на иностранном языке, если бы услуга предоставлялась между членами кооператива».

С учётом сложившейся ситуации Ребека заявила, что жители дома уже рассматривают возможность смены управляющей компании.

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