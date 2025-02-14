«Полностью игнорируют латышский язык»: языковая проверка была встречена с бутылкой водки на столе

Как сообщает передача TV3 «Bez Tabu», один из вопросов, который она пыталась выяснить, касался порядка передачи показаний счётчиков воды, поскольку в счетах не было никакой информации об этом процессе. Ребека объясняет, что хочет общаться на латышском языке:

«Мне позвонила сотрудница “Rītupes nami”, чтобы сказать, что я не передала показания счётчика воды. Она сразу начала разговор на русском языке. Я спросила, можем ли мы говорить на латышском, но она ответила, что нет. Не понимаю, как такое возможно? Люди, работающие в управлении домами, должны знать латышский язык, ведь им приходится общаться с жителями», – рассказывает Ребека.

Она отмечает, что это не первый случай, когда сотрудники «Rītupes nami» отказываются использовать государственный язык – подобные ситуации происходили уже дважды ранее.

«Во время телефонного разговора я поняла, что мы говорим о разных вещах. Она говорила про дочку, а я – про платье. Я осознала, что не получу ответов на свои вопросы. Даже когда я пришла в их офис лично, никто там не говорил по-латышски, всё происходило на русском языке. Они полностью игнорируют латышский язык как таковой», – объясняет Ребека.

Чтобы проверить отношение управляющей компании к государственному языку, журналисты «Bez Tabu» позвонили в фирму, представившись жителем дома. Телефонный звонок принял мужчина, который сначала пытался говорить на латышском, но вскоре стало очевидно, что у него не хватает языковых навыков – в разговоре постоянно проскакивали русские слова.

Чтобы убедиться в ситуации лично, съёмочная группа неожиданно отправилась в офис «Rītupes nami» с собственной языковой проверкой. Однако их там ожидала не рабочая атмосфера, а праздничное настроение – на столе стояли бутылка водки, две бутылки вина и гора мандаринов.

На вопросы журналистов пришла отвечать председатель кооператива Нина Бокше, которая сразу попыталась перевести разговор на русский язык, заявив, что не знает латышского. Она не смогла объяснить, почему в компании нет сотрудников, способных полноценно общаться с жителями на латышском языке, а также не смогла ответить на вопрос о порядке передачи показаний счётчиков воды.

В Центре государственного языка советуют в подобных случаях немедленно информировать соответствующие органы. Руководитель регионального отдела языкового контроля Центра государственного языка Вилнис Куштис отмечает:

«В данном случае можно констатировать, что, возможно, речь идёт об услуге, которую получает потребитель. Закон о государственном языке предусматривает, что частные организации в случаях, когда затрагиваются общественные интересы, обязаны использовать государственный язык. Они могли бы общаться на иностранном языке, если бы услуга предоставлялась между членами кооператива».

С учётом сложившейся ситуации Ребека заявила, что жители дома уже рассматривают возможность смены управляющей компании.