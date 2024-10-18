Полиция ведет расследование самовозгорания посылок DHL из Литвы, — не исключено влияние России

Представитель Генеральной прокуратуры Литвы Еляна Мартинонене сообщила BNS, что у нее нет новой информации по этой теме, которая могла бы быть предана гласности. "Прокурору Артурсу Урбялису сообщили, что расследование продолжается, оно связано с международным сотрудничеством", - сказала она.

Представитель прокуратуры отказалась уточнить, по поводу чего ведется расследование. "Это связано с национальной безопасностью, поэтому никакой информации предоставить невозможно", - отметила Мартинонене.

В Департаменте государственной безопасности (ДГБ) также не стали комментировать это расследование, заявив, что расследование курирует Генеральная прокуратура, поэтому предоставление информации о нем является "исключительным правом на усмотрение этого учреждения".

Глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг заявил в понедельник, что посылка загорелась в аэропорту Лейпцига в июле, прежде чем ее погрузили на грузовой самолет DHL. Еще один подобный инцидент произошел в июле на складе DHL недалеко от Бирмингема в центральной Англии. Возникший пожар потушили работники склада и пожарные. В обоих инцидентах никто не пострадал. По данным источника LRT, бытовая техника с зажигательными устройствами была отправлена ​​из Литвы в Великобританию и Германию через транспортную компанию DHL.

Хальденванг обвинил в инциденте в Лейпциге "российский шпионаж и саботаж", которые, по словам главы разведки, усиливаются и создают хаос в Западных странах, которые поддерживают Украину. В свою очередь The Guardian на этой неделе опубликовала информацию о том, что контртеррористическая полиция Великобритании расследует, были ли российские шпионы причастны к отправке устройства, которое загорелось в Бирмингеме.