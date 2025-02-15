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Политолог: я опасаюсь вспышки неадекватных эмоций в Латвии накануне перемирия в Украине

Редакция PRESS 15 февраля, 2025 11:59

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"Что делает иногда игрок после проигрыша в напряженном матче, в том числе в хоккее, теннисе или столь близком мне бадминтоне? Да, разбивает ракетку, ломает клюшку, пинает рекламные баннеры, выпускает агрессию, дает волю эмоциям. И болельщики делают то же самое. Я и сам так грешил - и как игрок, и как болельщик, - хотя умом понимал, что это неприемлемо", - пишет в своем блоге политолог Кристиан Розенвалдс.

"В других случаях, будучи судьей по бадминтону, я уже заранее чувствовал, что между игроками назревает обострение ситуации. Мои друзья, которые часто судят хоккейные матчи, тоже говорят: профессиональный судья чувствует, что будет драка, еще до того, как выявлены драчуны и найден формальный повод. Судья имеет возможность снизить ее градус, остановить ее или хотя бы не разжигать своим неправильным вмешательством. Иногда в качестве тренера со стороны мне удавалось перехватить, ослабить эмоции игрока или переключить их на что-то другое, чтобы избежать штрафов или дисциплинарных наказаний", - делится опытом он.

Точно также, по мнению Розенвалдса, сейчас должны поступать лидеры мнений в связи с происходящим в большой игре вокруг Украины, если можно привести такое сравнение.

"Если мы хотим справедливого мира, мы хотим разгрома России, так как хотелось бы жить без угрозы со стороны соседей. Да, одни скажут, что "наши ведут", другие - что "наши безнадежно проигрывают", еще кто-то - что "мы добились продления, а теперь - все или ничего".

Ясно одно: в итоге это не будет победа - хотя бы потому лишь, что уже столь многое потеряно безвозвратно. И в контексте со всяческими инициативами Трампа, как бы мы их ни оценивали, Зеленский уже заговорил и о возможности переговоров с Путиным, и о вероятном обмене территорий.

Я верю, что Украина смирится с миром или перемирием, какими бы они ни были, так как война, в которой приходится участвовать самому, слишком утомительна и болезненна - не так, как для нас, сидящих у телеэкранов, с возможностью переключиться на бои вокруг "Евровидения", airBaltic и Rail Baltic", - продолжает политолог.

"Но сможем ли мы в Латвии принять уступку, сделанную Украиной?" - задается вопросом Розенвалдс. "Ведь перемирие - это возможность для России мобилизоваться и потом угрожать другим европейским странам, в том числе и Балтии. Согласен! Но по какому праву мы можем требовать, чтобы за этот оборонительный вал во имя наших интересов сражались украинцы, проливая кровь своих соотечественников?

За это несем ответственность мы, а не украинцы! И я боюсь назревающей вспышки неадекватного гнева и эмоций у нас, - заявляет он, - я ощущаю это на эфирном и эмоциональном уровне. Не требуйте от меня результатов анализов или мазков".

Розенвалдс предполагает следующее: "Нетрудно прогнозировать, что будут те, кто станет клясть украинцев чуть ли не за предательство, другие будут клясть Трампа и его попутчиков. Еще кто-то будет готов продолжать сражения на фронтах в соцсетях и во дворах против местных русских, в то время как местные русские в страхе от нарастающей агрессии будут вынуждены мобилизоваться, еще более способствуя конфронтации. И может случиться так, что в Украине будет мир или перемирие, а в Латвии в то же время - беспокойство..."

"Почему я делюсь этой тревогой? Не затем, чтобы выслушивать похвалы от одних или порицания от других. Я в самом деле надеюсь, что еще можно избежать ненужного всплеска эмоций, что его можно приглушить или направить в другое русло. Но для этого в первую очередь нужно осознать угрозы - только тогда с ними можно бороться.

А если окажется, что я был неправ и мои опасения были неуместны, я буду радоваться больше всего".

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