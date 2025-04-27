- Прежде всего - эмоциональный вопрос. Как можно не понимать, кто на кого напал в российско-украинской войне? Неужели Трамп правда этого не видит? Как он может утверждать, что эту войну на уничтожение начала Украина? Как можно не видеть российских ракетных ударов по мирному населению?

- Ответ на этот вопрос - словно тайна за семью печатями. Трамп, если можно так сказать, человек сделки, договоренности. Он лично заинтересован в этой ситуации: ему Путин пообещал построить в центре Москвы башню Трампа. Это что касается материальных тенденций. Поэтому можно чего-то не видеть и что-то перепутать...

Второе - он ведет глубинные переговоры с Матиасом Варнигом, генеральным директором "Северного потока". Варниг - старинный друг Путина со времен Дрездена, где тот вел деятельность, будучи офицером КГБ. Варниг был полковником Штази, отвечавшим за связи с советской разведслужбой. Варниг тесно связан со Шредером - такая вот немецкая банда.

Работа "Северного потока" сейчас остановлена, но Путин предложил совместно отремонтировать газопровод и как бы со стороны США продавать газ. Но в действительности это был бы российский газ. То есть немцы покупали бы и думали, что покупают американский газ, а разницу в цене разделили бы между теми, кому надо. Это была вторая договоренность.

Третье - Трамп хочет создать в Крыму игорную зону. Вот поэтому-то президент США так и давит на признание Крыма российской территорией. Это означало бы, что Крым становится куском, который делят два хищника, а им и в голову не приходит учитывать волю народа или неприкосновенность государственных границ, а также принципы, постулированные ООН. К тому же они - Трамп и Путин - раздумывают над тем, как ликвидировать ООН.

Наши солидные дипломаты, которым так хочется, чтобы Латвия стала членом Совбеза ООН, делают ошибку. По-моему, Совбез скоро будет куплен Китаем - он там обладает большим влиянием.

- Какими бы ни были "сделки" их обоих, похоже, что цель Путина - как можно ловчее обвести Трампа вокруг пальца.

- Путину выгодно втянуть Трампа в своих "сделки" и проблемы. А у Трампа есть идея: он предлагает Зеленскому отдать редкоземы и учредить фонд, куда будут стекаться средства, которыми могли бы пользоваться обе стороны, это примерно 500 миллиардов долларов. Но дело в том, что наибольшая часть этих металлов находится на территориях, оккупированных русскими. В распоряжении Украины всего одно месторождение. Неизвестно еще, что будет с Запорожской АЭС: это неясно с геополитической и стратегической точки зрения. Но у безумцев нередко возиикают интересные идеи...

Я убежден, что Путин вводит Трампа в заблуждение. Путин не заинтересован ни в каких переговорах, ни о каких возможных результатах переговоров он не говорит, он продолжает военные действия в надежде уничтожить Украину. Еще одна надежда связана с посланником Трампа по особым поручениям Стивеном Уиткоффом, которому, кстати, в России принадлежит предприятие по добыче нефти. Он встречается с верхами российского руководства.

Каким будет сухой остаток? Не знаю. Но известно, что они хотят предложить Польше, Румынии и Венгрии поделить Украину. Не зря в Польше внезапно было опубликовано несколько статей, в которых появилась, на мой взгляд, скверная и несолидная мысль о том, что Польше надо бы "вернуть" некоторые территории к востоку от ее границы. По сравнению с Латвией - подобно территории Латгалии. Польские пограничники нередко иронически говорят: "Что там у нас на ближнем востоке происходит?"

- Такая возможность все же маловероятна. Но те, кто говорит от имени Трампа, могли бы распространять это как чистейшую правду. Ложь и полуправда - вкусные бутерброды великих держав, которые те подбрасывают людишкам.

- Да, есть такой Марко Рубио, госсекретарь США, который, по-видимому, покинет свой пост. Трамп его выгонит. А вот посланнику по особым поручениям Киту Келлогу досталась роль умиротворителя, мол, успокаивай и украинцев, и русских, старайся быть "добрым полицейским", а Джей Ди Венс будет "злым". Наполеон когда-то сказал: если хочешь победить в войне, надо понимать идеологию противника.

Похоже, конкретная общность людей готова уничтожить США. Сам Трамп судебной власти более не подчиняется, он игнорирует один из элементов, заложивших фундамент США, то есть суд, который является ответвлением власти. Америка всегда держалась на одном принципе: Конгресс США создан лишь для того, чтобы президент никогда не стал диктатором.

Но Трамп уже объявил, что будет президентом и в третий раз. Он уже успел заявить, что присоединит к США Канаду и Гренландию, создаст директорию, глава которой единолично будет и судьей, и исполнителем смертных казней. Остальным он раздаст очки виртуальной реальности. И люди, по его мнению, будут счастливы: они смогут выбирать программу жизни, какую захотят! Политологам там больше сказать нечего. Разве что психиатрам...

- Но ведь есть еще и такой игрок как Китай.

- Си Цзиньпин заявил, что американская экономика у него в кармане, так как США должны Китаю три триллиона долларов. Фактически Китай - спонсор экономического развития США.

- Как вы оцениваете Макрона? Он постоянно твердит, что Европа должна стать независимой от США, призывает лидеров остальных стран заняться обороной Украины и актуализирует ядерное оружие как щит. В начале марта он заявил, что обсудит с европейскими союзниками идею использования французского ядерного оружия, чтобы защитить континент от российской угрозы.

- По-моему, это во многом разговоры ради разговоров. А вот Фридрих Мерц, который, очевидно, станет следующим канцлером Германии, уже сказал, что не согласен с использованием французского ядерного потенциала с разрешения одной лишь Франции. Мерц говорит: будем делать так, как с США: американские атомные бомбы можно сбросить только с немецких истребителей.

А Макрон с этим не согласен - он хочет быть Шарлем де Голлем. Он хочет командовать всей Европой, которая, по его мнению, теперь должна окраситься в цвета французского флага. Но надо понимать, что противоречия между немцами и французами глубоки именно на ментальном уровне. Что бы там ни решили Мерц или Макрон, большую роль играет общественное мнение, на которое не так легко повлиять, как в странах с авторитарным режимом, например, в России, где "Путин сказал - и я выполнил".

Сейчас нет ни одной армии сильнее, чем украинская, и она в ближайшем будущем будет играть намного большую роль в защите стран Балтии. Хорошо, мы активизируем некоторых наших соотечественников с аусеклисом во лбу и саблей на боку, а тем временем украинцы со своим трезубцем встанут около Нарвы, Лудзы и у границы Литвы с Белоруссией. Украинцы стали очень значимым игроком, после того как они вьетнамизировали Украину.

- Как это понимать?

- В свое время американцы потребовали от вьетнамцев: чтобы мы не воевали, начинайте производить оружие. И они в самом деле начали это делать. Теперь у украинцев появилось лазерное оружие, современное оружие огромной ударной силы. Сейчас Зеленский с Макроном и Мерцем заявляет о себе с позиции силы. Зеленский больше не кланяется перед Европой, а говорит: вы мне - и я вам. Это уже иного рода дипломатия. Но я убежден: что бы там ни решали дипломаты, все определится на поле сражения. Они могут высказаться после этого, чтобы, скажем, подтвердить итоги боев.

Следующее: Зеленский может победить на выборах президента, хотя и Алексей Арестович попытается это сделать. И все же мне кажется, что Зеленский на самом деле президент войны, а не мира.

- Путинский пресс-секретарь Песков публично высказался, что у Путина нет намерений завоевать страны Балтии. Но, если послушать разглагольствования подобных особ, становится четко понятно: все сказанное ими надо понимать как раз наоборот, так как они постоянно лгут.

- То, что Россия готовится оккупировать страны Балтии, представляет собой нарратив, против которого я возражаю. С его помощью вполне сознательно враги Украины пытаются отвлечь внимание Европы от украинской проблематики. Чаще всего утверждения, что готовится агрессия против стран Балтии, распространяют несколько СМИ, подчеркивая: бойтесь! Эти "призывы" нередко перепечатывают остальные СМИ и возникает лавинный эффект. Но думаю, что в ближайшие годы российское вторжение нам не грозит.