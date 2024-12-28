Политолог: «Трампизм становится опасным явлением»

По его словам, в политологии формируется новая наука "трампология", и, как в каждой новой науке, в ней есть адепты, восхищающиеся Трампом, а есть и критики Трампа. Которая из сторон окажется права, покажет 20 января, когда состоится инаугурация нового президента США и он вступит в свои обязанности, заявил политолог.

Даукштс считает, что по Европе сейчас бродит призрак доктрины изоляционизма США: "Это воскрешение доктрины Монро, которую использовал и Кеннеди во время Карибского кризиса. Кеннеди говорил, что доктрина Монро не допускает вмешательства в европейские дела, хотя США определили судьбу Первой мировой войны и ход Второй мировой. Проблематика Трампа связана со степенью его непросчитываемости. Вопрос ориентации США важен для Европы".

Политолог отметил, что новая администрация США готовится, у нее есть свой план. США пообещали Зеленскому дальнейшую финансовую поддержку для восстановления Украины, хотя ЕС и требует репараций от России за причинение ущерба Украине. Но вот дальнейшие переговоры о мире, насколько они касаются США, пока туманны. По мнению политолога, до сих пор Трамп больше обещал или выдавал "ценные высказывания", которые каждый может интерпретировать на свое усмотрение, зачастую выдавая желаемое за действительное.

В отношении предположения Трампа, что он не исключает возможности выхода США из НАТО, по мнению Даукштса, это спекуляция и немного провокация со стороны Трампа. Политолог считает, что Трамп хочет устроить проверку и одновременно встряску для ЕС - он пытается "раскочегарить" страны-участницы, чтобы их вложения в оборону достигли как минимум 3% от ВВП.

"До этого момента заявления Трампа ни разу не были явно направлены против НАТО. За угрозами следует некая встряска, чтобы страны-участницы больше вкладывали в оборону, куда много вкладывают и США, то есть, сколько страна вложит, столько она и получит взамен. Это прием бизнеса", - рассуждает политолог.

Даукштс разъясняет, что этот подход бизнесмена связан еще с одним аспектом. Во время первого президентского срока Трамп ездил в Польшу, а не в Германию. По словам Даукштса, Трамп считал, что Польша становится механизмом консолидации восточного фланга НАТО и нового давления на Россию. Ощущается, что страны Балтии, Финляндия, в известной мере Швеция и страны вплоть до Черного моря направлены на создание чего-то наподобие "санитарной зоны" против устремлений и действий российского империализма.

"Я не в курсе о дипломатических шагах, каким образом это может реализоваться. Это мои предположения, но мне кажется, что все же под руководством Польши начинает формироваться нечто подобное "санитарному кордону" против России. Это позитивно. Одновременно это приведет к дальнейшему отдалению Франции и Великобритании, обладающих ядерным оружием и значительной ролью в НАТО, а также к способности Франции и Великобритании удержать свои позиции", - подчеркивает Даукштс.

Политолог считает опасным явлением и Илона Маска - идеология этого предпринимателя губительна для ЕС. Так как Маск не может быть президентом США, он жаловался, как трудно бизнесмену быть серым кардиналом.

По мнению политолога, свои перспективы будущего Маск заимствовал из романа писателя-фантаста Айзека Азимова: человечество близится к катастрофе и необходимо переселение на другие планеты. Маск в своей риторике описывает все эти фантастические события.

"С Маском и его влиянием на Трампа и его администрацию очень сложно. Еще ожидаются важные дебаты о будущем НАТО. Несомненно, Маск ориентируется на Путина и на людей, которые являются авторитарными и имеют автократический настрой", - заявил политолог.