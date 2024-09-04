Эглитис признал, что решение Ланги покинуть партию было принято в связи с "не очень хорошими результатами" на выборах в Европарламент. Он полагает, что свое будущее она видит в других политических силах, с которыми потенциально могла бы сотрудничать.

На своих страницах в социальных сетях Лиана Ланга не комментирует решение покинуть ряды политической партии, предпочитая с утроенной силой ругаться на общественные СМИ, которые берут интервью на русском языке, и угрожать расправой над памятником Барклаю де Толли: зарядить скульптурой гаубицу и выстрелить им в посольство РФ.