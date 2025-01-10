Полезный инструмент или глючная система? Что предлагает пациентам новая E-veselība

До сих пор электронные услуги здравоохранения концептуально не обновлялись почти десять лет. Один из очевидных недостатков прежней системы - она слабо ориентирована на смарт-устройства. Простыми словами, пользоваться E-veselība с телефона или планшета, мягко говоря, не совсем удобно. Новое приложение учитывает эти недочеты и предназначено в первую очередь для устройств, которые всегда под рукой.

- Новый портал и приложение в первую очередь ориентированы на пациентов. На работу медиков новые функции системы не повлияют, - пообещал директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс.

Планируется, что в приложении пациент будет получать персонифицированные приглашения от семейного врача на проведение обследований. При этом в нем будет доступна информация о доступных местах для записи, а также выписанных рецептах и результатах обследований.

Что же мы видим на практике? В тестовой версии прототипа работают далеко не все функции, но доступно 6 различных сценариев, которые моделируют типичные ситуации, с которыми сталкиваются пациенты (все персональные данные вымышленные - прим. ред). Например, Ласма Спреслиня - пожилая женщина, 58 лет, работает старшим кассиром и страдает от сахарного диабета второго типа. К сожалению, довольно распространенный диагноз среди жителей Латвии.

Приложение напоминает Ласме, что по направлению врача в ближайшее время ей следует сделать анализ крови и электрокардиографию. Тут же расположены и кнопки для записи на обследования. К сожалению, сама функция записи в прототипе не рабочая, но предполагается, что новая система предотвратит дублирование записей на услуги, тем самым сократив искусственные очереди, которые сейчас образуются в 15-20% случаев, когда пациенты записываются на необходимое обследование в нескольких местах.

На личной странице Ласмы также показаны и лекарства, которые ей следует принимать. Интересно, что помимо простого списка рецептов система ведет также учет принятых доз медикамента (вероятно по рекомендованной дозировке), и если лекарство подходит к концу, то приложение рекомендует связаться с лечащим врачом и пополнить запасы.

Кроме лекарств и необходимых обследований в приложении можно также увидеть список и контакты своих врачей - семейного и различных специалистов. Кроме того, даются и полезные ссылки с рекомендациями при конкретном диагнозе. Например, лично Ласме советуют познакомиться с режимом питания при диабете, идеями для физической активности, а также чего следует избегать при высоком артериальном давлении и как контролировать уровень глюкозы в крови. В приложении так же есть возможность вести личный дневник с личными замерами, которые пациентам с диабетом следует регулярно делать для контроля своего здоровья.

- Мы хотим дать людям больше возможностей для сотрудничества с медиками в контроле за своим здоровьем, с фокусом на превенции, профилактике и скрининге, - сказал Каспаранс.

Нужно отметить, что план лечения для каждого конкретного пациента в прототипе приложения представлен очень наглядно - не нужно блуждать по куче вкладок чтобы понять когда и к какому врачу идти, все доступно на одной странице. В примере Сигиса Земитанса, строителя с травмой ноги, видно, что помимо самой записи к хирургу-ортопеду, перед операцией ему нужно пройти еще ряд процедур: посетить анестезиолога, сделать рентген, электрокардиограмму и анализ крови. Здесь же можно посмотреть и результаты уже готовых анализов. Для пациентов результаты лабораторных исследований в цифровой системе отображаются так же, как для медиков.

В целом, при первом знакомстве с прототипом новой системы E-veselība складывается довольно положительное впечатление. Если все будет реализовано так, как задумано, то это может стать полезным инструментом, чтобы пациенты контролировали и следили за своим здоровьем. Главное преимущество, что вся необходимая информация доступна в одном месте и бесплатно. Главным недостатком же можно назвать то, что для доступа к ней необходимы современные смарт-устройства и умение ими пользоваться. Как известно, многие пожилые люди предпочитают им простые и надежные кнопочные мобильные телефоны. В таком случае остается уповать на помощь родственников и знакомых, которые освоились с современными технологиями хотя бы на базовом уровне.

Опять же, система пока доступна только в виде вылизанного до блеска прототипа. Но и здесь разработчики предупреждают, что возможны различные сбои. Как поведет себя обновленная система электронного здравоохранения когда к ней подключатся десятки тысяч пользователей со всей страны? Можно только предполагать. Прошлая система E-veselība неоднократно вызывала множество разнообразных нареканий, особенно со стороны медиков, которые её регулярно использовали. Вероятно, что на этапе первого релиза приложения и обычные пациенты столкнутся с разнообразными техническими проблемами, которые потребуют дальнейшей отладки и настройки системы.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери пока не озвучивает конкретную дату начала работы нового портала и приложения, но предполагает, что этого можно ожидать во второй половине или в конце 2025 года. Сообщает, что нынешние затраты на прототип составляют 139 000 евро. Разработка прототипа запланирована в три очереди, дальнейшее его развитие планируется осуществить за счет финансирования из структурных фондов Евросоюза.