Полетим в Уганду? Латвия подпишет с ней соглашение о воздушном сообщении

В начале мая правительство поддержало соответствующий законопроект, разработанный Минсообщения. В министерстве пояснили, что заключение соглашения создаст правовую основу для регулярных воздушных перевозок между Латвией и Угандой.

В соглашении будут оговорены права латвийских и угандийских авиакомпаний, условия начала регулярных грузовых и пассажирских авиаперевозок и правила этой деятельности, обложение налогами и пошлинами, взаимное признание лицензий и сертификатов, решение споров и другие вопросы, связанные с регулярным воздушным сообщением.

До сих пор двухстороннего соглашения о воздушном сообщении между Латвией и Угандой не было. Новое соглашение заключается для расширения маршрутной сети регулярных рейсов.