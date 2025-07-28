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Пока ничего не решено: больной вопрос пенсий по выслуге лет требует непопулярных решений

Редакция PRESS 28 июля, 2025 11:02

Новости Латвии 0 комментариев

Хотя обсуждаются различные направления развития, в правительстве пока ещё не принято конкретное решение по вопросу о пенсиях по выслуге лет, — отметил в интервью Latvijas Radio министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК).

В то же время он признал, что эту систему однозначно необходимо пересмотреть. Он напомнил, что с 1998 года, когда был принят Закон о пенсиях по выслуге лет, возраст выхода на пенсию по старости регулярно повышался, однако в отношении пенсий по выслуге лет всегда не хватало политической воли.

«Не секрет, что каждые два года с 1998 года в этот список проталкивались новые категории», — заявил министр, подчеркнув, что, по его мнению, ненормально, когда обычную пенсию получают с 65 лет, а некоторые люди, которые, возможно, и не должны идти на пенсию по выслуге лет, делают это в 50 или 55 лет.

Он также сообщил, что в 2024 году на пенсии по выслуге лет из основного бюджета потратили 115 миллионов евро, а к 2030 году эта сумма может достичь около 200 миллионов евро.

По его словам, существует множество возможных вариантов изменений, и впереди ещё предстоят обсуждения.

Ранее сообщалось, что с 2027 года из системы пенсий по выслуге лет могут быть исключены несколько категорий, — об этом после заседания Комитета по стратегическому управлению заявила премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Она указала, что продолжается политическая дискуссия о том, как можно упорядочить систему пенсий по выслуге лет, которая долгое время оставалась неизменной. В частности, Силиня отметила, что в ряде отраслей, где сейчас предусмотрены пенсии по выслуге лет, за последние годы значительно вырос уровень оплаты труда, но изменений в порядке их назначения не произошло.

Тем не менее, Силиня подчеркнула, что это лишь начальная стадия обсуждения — эти вопросы предстоит детально обсудить как на уровне правительства, так и с профсоюзами и другими партнёрами по сотрудничеству. При этом регулирование труда представителей некоторых профессий, например, судей, находится в ведении Сейма.

Политики уже на протяжении многих лет пытаются поднять вопрос о реформировании системы пенсий по выслуге лет, однако до реальных изменений так и не дошло. Это в основном связано с активным сопротивлением со стороны работников затронутых отраслей и угрозами массового ухода из профессий.

Также сообщалось, что профсоюзы ряда отраслей недовольны предложенными изменениями в системе пенсий по выслуге лет, и не исключают возможность обращения в Конституционный суд.

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