Пока Европа тормозит, мы уже конфисковали один кремлевский актив: Либия-Эгнере в Нью-Йорке

-Что Латвия делает с замороженными активами России, которые оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов, для восстановления Украины после войны?

-В Евросоюзе идут длительные юридические споры о том, как использовать санкции и замороженные активы России. Ведь санкции направлены не на то, чтобы изъять активы, а на их заморозку, чтобы заставить агрессора изменить поведение.

В Латвии работают несколько рабочих групп, а также правовая группа в ЕС, которые ищут решения. Одно из них – использовать проценты, начисляемые на замороженные активы. Это огромный шаг, и мы уже можем применять эти средства.

В Латвии не так много активов, принадлежащих непосредственно российскому государству, в основном они принадлежат частным лицам. Однако мы конфисковали один из объектов, принадлежащих Кремлю – так называемый «Дом Москвы» в Риге. Он использовался для собраний прокремлевских активистов в Латвии. Парламент принял специальный закон, по которому этот объект был изъят. Сейчас его готовят к продаже на аукционе, а вырученные средства направят напрямую на восстановление Украины.

Этот дом был построен в 1990-х годах как символическое здание для демонстрации российской культуры и диалога. Когда Россия была демократической страной, в этом был смысл.

Но сейчас нельзя считать полезным иметь в центре столицы такой символ. Конечно, трудно сказать, сколько он стоит, но сам участок – очень ценен, потому что находится в центре Риги. Это массивное здание в советском стиле, занимающее целый угол улицы. Сейчас оно закрыто, так как заморожено как актив, а все россияне, находившиеся там, должны были его покинуть».

-Что Латвия делает для привлечения к ответственности Путина за войну против Украины?

-Люди не могут понять, как в XXI веке у нас до сих пор нет механизма, чтобы привлечь к суду российскую «троицу» – Путина, премьера Мишустина и министра иностранных дел Лаврова. Поэтому при участии экспертов мы планируем создать трибунал. Ранее рассматривался вариант его создания под эгидой ООН, но теперь возможный путь – трибунал под эгидой Совета Европы. Рабочая группа Совета Европы находится на завершающей стадии согласования юридических решений, финальное обсуждение планируется к 23 марта. Затем начнется политический диалог.

Этот трибунал должен получить поддержку не только от Совета Европы, но и от более широкого круга стран, включая Великобританию, которая не является членом Совета Европы.

-Латвия баллотируется в Совет Безопасности ООН на 2026-2027 годы. Что ваша страна может предложить этому органу?

-Мы являемся примером страны, которая после Второй мировой войны сумела восстановить независимость, построить демократическое государство, основанное на верховенстве права. Мы показываем, что это возможно.