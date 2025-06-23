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Пойдёте за папоротником — берите зонт или плащ: в большинстве регионов на Янову ночь пройдут дожди

Редакция PRESS 23 июня, 2025 23:57

Новости Латвии 0 комментариев

В Янову ночь в большинстве регионов страны возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Ветер в середине ночи будет дуть с юго-запада и запада, в прибрежных районах порывами до 15-19 метров в секунду.

Ночью столбик термометра не опустится ниже +12, +15 градусов.

В Риге дождь ожидается во второй половине ночи, когда через город пройдет более обширная зона осадков и появится вероятность грозы. Будет дуть преимущественно умеренный юго-западный, южный ветер.

Температура в столице опустится до +13, +14 градусов.

В Янов день также ожидается преимущественно облачная погода. Временами будут идти дожди, местами сильные ливни и грозы. Самые сильные осадки ожидаются на севере Курземе.

Ожидается юго-западный, западный ветер порывами до 15-19 м/с ночью на побережье и внутри страны, с середины дня на побережье он усилится до 20-22 м/с.

В Латвию будет поступать более холодная воздушная масса, поэтому температура воздуха повысится всего на несколько градусов по сравнению с ночной, потеплеет до +13..+ 18 градусов.

В Риге погода будет преимущественно облачной, возможны ливни и грозы. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный ветер, порывистый вечером. Температура воздуха не превысит +15, +16 градусов.

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