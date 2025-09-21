Погрелись и хватит: в понедельник резко похолодает — к среде ждите заморозков

Ночью небо будет проясняться лишь изредка на востоке страны, местами в Курземе и на севере Видземе ожидается дождь, локально - сильный, возможна гроза.

Будет дуть южный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье порывы до 15-16 м/с. Ближе к утру он сменит направление на западный и юго-западный. Минимальная температура воздуха - от +14 до +18 градусов.

В Риге ночью пасмурно, но без осадков, минимальная температура воздуха - от +15 до +17 градусов.

В понедельник Латвию, начиная с запада, пересечёт атмосферный фронт, местами пройдут небольшие дожди. Во второй половине дня небо на западе страны временами будет проясняться. Ветер - западный и юго-западный, от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха в первой половине дня 22 сентября - от +14 до +18 градусов, на юго-востоке до +21 градуса. В течение дня в Латвию придёт холодная масса воздуха и температура понизится до +11-15 градусов.

В Риге в понедельник - облачно, но без осадков, ветер западный и юго-западный, от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха в столице утром - от +15 до +17 градусов, в течение дня она понизится до +13-14 градусов.

В связи с тем, что на территорию Латвии придёт холодный воздух, местами температура воздуха снизится до +3-5 градусов, ожидаются также заморозки.

Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди, в некоторых местах возможны грозы. Ветер сменит направление на западное и северо-западное, порывы достигнут скорости 16-18 м/с как на побережье, так и внутри страны. Температура воздуха ночью от +6 до +13 градусов, днём - от +14 до +17 градусов.

В среду погода существенно не изменится, днём дожди ожидаются в основном в восточных и центральных районах. На южном побережье залива ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 20 м/с.

Ночью во многих местах температура воздуха упадёт до +3-8 градусов, на траве возможны заморозки, на побережье ожидается более тёплая погода - от +8 до +12 градусов. Днём немного потеплеет - до +11-15 градусов.

Во второй половине недели усилится влияние антициклона, осадки утихнут, ожидается более сухая погода. Температура воздуха примерно такая же, как и в предыдущие дни: ночью от +3 до +7 градусов, местами заморозки на траве, днём - не выше +17 градусов.