Погрелись и хватит: в понедельник резко похолодает — к среде ждите заморозков

© LETA 21 сентября, 2025 15:13

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, сентябрь завершится более прохладными днями, уже 22 сентября температура воздуха значительно снизится.

Ночью небо будет проясняться лишь изредка на востоке страны, местами в Курземе и на севере Видземе ожидается дождь, локально - сильный, возможна гроза.

Будет дуть южный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье порывы до 15-16 м/с. Ближе к утру он сменит направление на западный и юго-западный. Минимальная температура воздуха - от +14 до +18 градусов.

В Риге ночью пасмурно, но без осадков, минимальная температура воздуха - от +15 до +17 градусов.

В понедельник Латвию, начиная с запада, пересечёт атмосферный фронт, местами пройдут небольшие дожди. Во второй половине дня небо на западе страны временами будет проясняться. Ветер - западный и юго-западный, от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха в первой половине дня 22 сентября - от +14 до +18 градусов, на юго-востоке до +21 градуса. В течение дня в Латвию придёт холодная масса воздуха и температура понизится до +11-15 градусов.

В Риге в понедельник - облачно, но без осадков, ветер западный и юго-западный, от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха в столице утром - от +15 до +17 градусов, в течение дня она понизится до +13-14 градусов.

В связи с тем, что на территорию Латвии придёт холодный воздух, местами температура воздуха снизится до +3-5 градусов, ожидаются также заморозки.

Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди, в некоторых местах возможны грозы. Ветер сменит направление на западное и северо-западное, порывы достигнут скорости 16-18 м/с как на побережье, так и внутри страны. Температура воздуха ночью от +6 до +13 градусов, днём - от +14 до +17 градусов.

В среду погода существенно не изменится, днём дожди ожидаются в основном в восточных и центральных районах. На южном побережье залива ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 20 м/с.

Ночью во многих местах температура воздуха упадёт до +3-8 градусов, на траве возможны заморозки, на побережье ожидается более тёплая погода - от +8 до +12 градусов. Днём немного потеплеет - до +11-15 градусов.

Во второй половине недели усилится влияние антициклона, осадки утихнут, ожидается более сухая погода. Температура воздуха примерно такая же, как и в предыдущие дни: ночью от +3 до +7 градусов, местами заморозки на траве, днём - не выше +17 градусов.

«Русских туристов в Риге нет, а кругом русский язык!» Местных в Старой Риге не ждут?

17:24

Важно 0 комментариев

Как известно, красота - в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть. Очень показательным в этом отношении оказался пост, опубликованный в "Фейсбуке" Римантсом, и реакции на него.

Как известно, красота - в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть. Очень показательным в этом отношении оказался пост, опубликованный в "Фейсбуке" Римантсом, и реакции на него.

Лиепниекс: следующая атака по территории НАТО уже будет намного серьёзнее

16:53

Важно 0 комментариев

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

«Рига скоро будет похожа на Исламабад или Мумбаи!» Ратниекс снова возмущён

16:13

Важно 0 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс месяц назад заявил на пресс-конференции, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Латвию.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс месяц назад заявил на пресс-конференции, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Латвию.

Латвия выразила России протест в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии

15:37

Важно 0 комментариев

В знак солидарности с Эстонией МИД ЛР сегодня вызвал временного поверенного российского посольства в Латвии и вручил ноту, в которой высказал "категорический протест против нарушения воздушного пространства Эстонии, совершённого российскими военными самолётами 19 сентября", о чём МИД информировал агентство LETA.

В знак солидарности с Эстонией МИД ЛР сегодня вызвал временного поверенного российского посольства в Латвии и вручил ноту, в которой высказал "категорический протест против нарушения воздушного пространства Эстонии, совершённого российскими военными самолётами 19 сентября", о чём МИД информировал агентство LETA.

«Мы отстали на 30 лет!» Рижан возмущают перемены в столице

14:54

Важно 0 комментариев

Есть такое поверье, что Рига никогда не будет готова - если кто-то скажет, что она готова, то город провалится и страна останется без столицы. Но не все переделки устраивают рижан. На сей раз речь пойдёт о том, что всё больше улиц превращаются в пешеходные, где водителей автомобилей не ждут. 

Есть такое поверье, что Рига никогда не будет готова - если кто-то скажет, что она готова, то город провалится и страна останется без столицы. Но не все переделки устраивают рижан. На сей раз речь пойдёт о том, что всё больше улиц превращаются в пешеходные, где водителей автомобилей не ждут. 

Пили, пьём и будем пить? 76% населения привычек не поменяли

14:39

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

