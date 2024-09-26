Погодные качели: как на человека влияют перепады температур и что с этим делать?

Как показывают исследования, наше здоровье зависит в числе прочего от изменения температурного фона, как в сторону повышения температур воздуха, так и снижения.

Еще летом 2021 года, в разгар эпидемии COVID-19 в престижнейшем медицинском журнале Lancet была опубликована статья с емким названием: «Глобальное, региональное и национальное бремя смертности, связанное с неоптимальными температурами окружающей среды в период с 2000 по 2019 год». Статья касается вопроса роста смертности, связанной с изменением комфортных температур.

Исследователи указали на то, что всего на планете из-за температурных скачков умирает более пяти миллионов человек в год, из которых 4,59 миллиона — от холода, а еще 0,49 миллиона — от жары. И речь не идет о якутских морозах или о полуденной жаре Сахары, а о вроде бы вполне нормальных температурах.

Вто, что об этом журналу «Азбука здоровья» рассказал Константин РАНКС – научный журналист, публицист, морской геолог, специалист по моделированию экстремальных природных ситуаций:

Привыкшие к комфорту

– Эволюция жесточайшим образом обтесывала человека в течение десятков и сотен миллионов лет, подгоняя под его место жительства. Главной задачей для наших предков, живших в субэкваториальной Африке, было не перегреться. Но и замерзать тоже было нельзя, так как внутренние органы могут нормально работать лишь при достаточно высокой и притом постоянной температуре — что-то около 37 гр. С.

Чтобы остыть, человек получил мощную систему потоотделения. Испаряющийся пот уносит очень много тепла, особенно на ветру. Чтобы, в свою очередь, не замерзнуть была создана система, которую образно называют «центральным отоплением» -- это подача из глубины тела к поверхности нагретой крови. Причем как только температура окружающей среды понижается, кровеносные сосуды в подкожном слое сужаются, поток тепла, идущий с кровью, сужается, температура поверхности кожи уменьшается — так человек меньше теряет тепла.

Но эта система работает уверенно именно в условиях плюсовых температур. Обнаженный человек начинает замерзать уже при +25 градусах. Особенно если он голоден, и организму неоткуда брать энергию для поддержания температуры тела.

Но вот что важно: человек взаимодействует с холодным и с жарким воздухом не только через кожу, но и через дыхание. И тут уже играет еще один важный фактор — влажность воздуха, которым мы дышим. И в условиях и жары и сильного мороза при низкой влажности воздуха мы просто высыхаем. И хотя на помощь физиологии пришел разум — человек придумал одежду, приручил огонь и научился строить жилища -- контакт с атмосферой по-прежнему достаточно сложно регулировать.

Когда скачет температура

– В журнале Nature Medicine в июле 2023 года была опубликована статья, в которой авторы проанализировали смертность от жары летом 2022 года. Они сделали очень важный вывод: смертность от изменения температур находится вне зоны внимания общественности.

Авторы обращают внимание на то, что внешние условия, влияющие на вязкость крови и артериальное давление, приводят к инфарктам и инсультам. Но то, что первопричина кроется не в условном «стрессе», а в банальной жаре (или холоде), не приходит в голову.

Хотя еще несколько десятилетий назад специалисты выяснили, что смертность в том или ином регионе Земли минимальна при определенной, характерной для этой местности температуре. За столетия и даже тысячелетия проживания в определенном климате у местного населения сформировалась определенная устойчивость: проще говоря, те, кто не соответствовал местной норме, просто вымирали, не оставив потомства.

Если же температура воздуха в данном регионе значительно меняется, и меняется быстро, то есть в пределах одного сезона, то локальная смертность начинает расти. Возьмем, к примеру, Голландию, где оптимальная температура чуть ниже 17 градусов Цельсия, и Грецию, где оптимальная температура для местного жителя -- около 30 градусов. Это значит, что при росте температуры в Амстердаме выше 17 градусов турист из Афин будет чувствовать себя все лучше, а вот местным жителям будет все тяжелее.

Мало того, температурная смертность появляется не только с ростом температур, но и с их снижением. Температура ниже 30 градусов для жителей испанской Севильи и центральной Греции уже оказывает негативное влияние. Звучит странно, но это уже научный факт — для жителей теплых регионов планеты и +30 -- это уже рост шансов умереть от изменения привычной температуры.

Что хуже -- жара или холод?

– Исследователи изучили параметры смертности и среднесуточных температур за 15 лет в 16 европейских странах за 1998-2012 годы. В результате они выяснили, что 6,51 процента всех смертей в этих государствах за указанный период пришлись на похолодания относительно оптимальной температуры для своего региона. При этом 0,65 процента всех смертей приходилось на дни, когда температура поднималась выше точки оптимальной температуры.

При том, что в Европе наблюдается потепление на 1,6° C по сравнению с климатической нормой 1981-2010 годов, температурная смертность снижается за счет уменьшения смертности от холода. Но смертность от жары растет. И, скорее всего, после 2050 года ситуация изменится: жара станет оказывать на нас более весомое негативное влияние, чем холод.

Примечательно, что люди, живущие в средних северных широтах, реагируют на волны жары гораздо ярче, чем на охлаждение. Несколько дней духоты во время так называемой волны жары остаются в памяти, тогда как длительное похолодание воспринимается как своего рода рутина. Но чего нам стоит реально опасаться, тем более что на носу зима.

Как мы мёрзнем?

– Чаще всего мы думаем о том, не замерзнем ли на улице. И это совершенно оправданно. Тем не менее очень важно обеспечить надлежащее тепло зимой в доме. Считается, что в зимний период в наших широтах люди около 90 процентов всего времени суток проводят либо дома, либо на работе — то есть тоже в помещении.

Чтобы согреть свои жилища, человечество тратит более 23 процентов всей производимой нами энергии, которая стоит сегодня не дешево. Поэтому естественно стремление сократить с одной стороны теплопотери домов, а с другой — потребление энергии, чтобы уменьшить счета.

Британские исследователи обнаружили, что стремление сэкономить приводило к тому, что многие люди последние зимы проводили в квартирах с температурой гораздо ниже традиционных 18 градусов.

Стойкий холод и высокая влажность в жилище – это непрерывный, постоянный стресс для человеческого организма и появление грибков.

Что же делать?

– С началом холодов и отопительного сезона надо поддерживать более-менее нормальный уровень тепла в своем жилище.

Но если нет такой возможности? И ваш дом не попадает под реновацию, и его стены не будут укутывать минеральной ватой?

Часть советов вы уже неоднократно слышали: замените окна или хотя бы законопатьте их, это можно сделать обыкновенной бумажной массой из старых газет. Надежно, а весной не будет проблем открыть снова окно. Или можно заклеить малярной лентой. В общем, чтобы не дуло.

Можно взять упаковочную пленку с пупырышками. Намочить стекло и прижать к нему эту пленку. Воздух в пупырышках неплохой теплоизолятор, так что теплопотери через стекло несколько снизятся.

Не заставляйте и не завешивайте радиаторы центрального отопления под окнами.

Можно услышать, что для хорошего сна нужно, чтобы в спальне было прохладно и свежо. Но врачи уточняют – проветривать спальню обязательно надо, но спать в очень холодной комнате (например поздней осенью и зимой -- с открытыми окнами) может быть опасно для здоровья: особенно, если вы склонны раскидываться или ворочаться во сне, выползая из-под одеяла...

Перед сном комнату стоит проветрить — быстро, распахнув окно или дверь, на 5-10 минут максимум. За это время стены и мебель не успеют остыть, и когда вы закроете окно, температура воздуха поднимется довольно быстро, а воздух останется свежим. Пока не стоят морозы, как вариант, оставить окно на минимальное проветривание, этого будет достаточно с точки зрения свежего воздуха..

С наступлением холодов, чтобы не остудиться (а ведь иы привыкли к теплу на улице) и не захворать, помните о правильной одежде – шарф, перчатки, шапка, теплые стельки в обуви -- точно не помешают.

Произведите инвентаризацию вещей и сформируйте домашний теплый гардероб. Старайтесь сосредоточиться на натуральных шерстяных вещах и подумайте о приобретении термобелья, которое спасает даже альпинистов.

Подумайте над самообеспечением горячими напитками (но не горячительными!). Теплый чай, морс, кофе (в термосе) помогают сохранять внутреннюю температуру тела в течение дня. Но не стоит, правда, пить до испарины — потом станет еще холоднее.

Основной причиной осеннего уныния считается нехватка солнечного света. Этому есть обьяснение – наши биологические часы нарушаются, меняется также гормональный фон организма, в том числе снижается выработка серотонина или гормона счастья.

Давайте вспомните финский опыт: сейчас светодиодные лампы стоят недорого, но дают нам море света и позитива. Выбирайте лампы желтого, теплого оттенка. Это полезно не только для тела, но и для сохранения душевного здоровья. Опять же, сошлемся на опыт британских ученых: темнота и холод вредят нашему мозгу не менее, чем нашему телу.

Хорошей всем осени!