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Поездка домой на поезде из Риги в Юрмалу стала кошмаром для девушки; к счастью, все закончилось хорошо

Neatkarīgā Rīta Avīze 29 декабря, 2024 13:16

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Пассажиры поездов неоднократно оказывались в незавидной ситуации: поезд не открыл дверь на нужной станции и пришлось выйти на следующей остановке - в незнакомом месте, в темноте и лишившись возможности попасть домой, пишет Tautaruna.nra.lv.

Сообщается как минимум о двух случаях на маршруте Рига - Юрмала, когда пассажиры не смогли выйти на нужной остановке.

Публицист и общественный деятель Марис Рукс пишет в соцсети "Х":

"Предупреждение не только на каждый день, а особенно теперь, когда вечерами быстро темнеет, и на время праздников! Будьте осторожны в поездках на поездах VIVI, будьте готовы к неожиданным ситуациям и по возможности предусматривайте запасные варианты. Когда министр сообщения и его ставленники совершенно не годятся для работы, таких ненормальностей и опасных ситуаций бывает все больше и больше".

Приложенные скриншоты информируют о ситуации, в которой оказалась 18-летней юрмальчанки. Ее мама пишет, что дочь вечером 26 декабря выехала из Риги в Дубулты в 22:30. Девушка, которую зовут Катрина, должна была выйти из поезда в Дубулты в 23:05, но дверь не открылась, и поезд уехал. Обычно в Дубулты на станции кондукторы из переднего вагона выходят на перрон и проверяют, все ли сели и вышли, но такой проверки на этот раз не было.

Катрина вышла на следующей станции - в Яундубулты - и была растеряна и испугана: в отличие от Дубулты, где достаточно светло и много людей, станция Яундубулты окружена лесом, вечером там почти безлюдно, к тому же поблизости расположено кладбище. Пришлось вызывать такси, чтобы добраться домой. К счастью, это удалось сделать достаточно быстро, и вскоре Катрина была дома.

Ее мама пишет: "Компенсировать расходы на такси - это минимум того, что вы можете сделать. Мою бессонную ночь и нервы вы не сможете компенсировать никогда".

В комментариях люди подтверждают, что такие ситуации непростительны и очень опасны:

- Полнейший бред! Делают упор на общественный транспорт, чтобы люди отказывались от автомашин, а делается противоположное. Единственное, что могу себе представить: пусть девушка сдаст на права, раз уж у родителей их нет. Это, по-видимому, будет повседневное явление - уже сейчас читаю, что из-за этого семьи покупают вторые автомашины.

- Со старыми добрыми поездами РВЗ такой фигни не было.

- Вспоминаю латышский фильм, в котором Мирдзе Мартинсоне пришлось идти ночью домой с Яундубултского кладбища по лесу и там на нее напали.

- Латвийский общественный транспорт - причина, почему я купил себе машину. Не новую, не роскошную, но все же есть ощущение уверенности, что доберусь домой.

- VIVI-то VIVI, но если человек в 18 лет не может выйти к проспекту и протопать пару километров, могли бы и сами выйти ей навстречу. Ну вряд ли нужно было такси. И зачем приплетать, что в Яундубулты ничего нет?

- В старых добрых поездах РВЗ для таких случаев был стоп-кран, который работал. Есть ли он в "Вагонках", не знаю.

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