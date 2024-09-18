Поезда в Тарту откладываются на неопределённый срок: возникли неожиданные трудности в Латвии

"Маршрут в Ригу имеет огромное значение для улучшения региональной доступности Тарту и Эстонии в целом. Благодаря железнодорожному маршруту Тарту-Рига улучшится качество жизни в Южной Эстонии, так как это повысит привлекательность региона как места для жизни и ведения бизнеса", - сказала министр по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман, добавив, что открытие железнодорожной линии повысит открытость Южной Эстонии для внешнего мира.

Несколько месяцев назад "Elron" выражал надежду на то, что поезда начнут ходить из Тарту в Ригу с октября. Однако теперь открытие линии отложено на неопределенный срок, поскольку сертификация эстонских поездов на латвийской железной дороге оказалась сложнее, чем ожидалось.

Несмотря на то, что поезда "Elron" когда-то прибывали в Эстонию через Латвию и курсировали по маршруту 11 лет, выяснилось, что необходимо официальное подтверждение того, что эстонские поезда соответствуют требованиям для движения по латвийской железной дороге.

"Изначально предполагалось, что мы сможем пройти так называемую процедуру дополнительной сертификации, но со временем стало ясно, что для запуска поездов в Латвии нам необходимо пройти совершенно новую сертификацию", - сказал председатель правления "Elron" Лаури Бетлем.

В настоящее время в пограничном городе Валга останавливаются поезда "Elron" и латвийской пассажирской компании "Vivi". На протяжении многих лет также рассматривался вариант, чтобы приезжающие из Тарту могли пересесть на другой поезд и добраться до Риги на латвийском поезде.

"Если бы удалось согласовать расписание латвийских и эстонских поездов, чтобы время между пересадками было как можно короче и можно было купить один билет, то это был бы шаг в правильном направлении", - сказал мэр Тарту Урмас Клаас.

Пока же предпринимаются усилия для того, чтобы эстонские поезда ходили до Риги.

"Речь идет о продлении маршрута Таллинн-Тарту-Валга. Поезд, который сейчас останавливается на ночь в Валге, будет вечером отправляться в Ригу, оставаться там на ночь, а утром возвращаться", - пояснил Бетлем.

Один поезд в день, следующий в Ригу вечером и обратно утром, потребует примерно 1 млн евро государственных субсидий в год.

"Мы ждем решения правительства о финансировании и сделаем все возможное, чтобы запустить эти поезда как можно скорее. Сегодняшняя цель состоит в том, чтобы это могло произойти весной следующего года", - сказал Бетлем.