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Подробности аварии на Лиепайском шоссе: резкое торможение не спасло

Редакция PRESS 17 октября, 2024 21:53

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DEgpunktā, TV3

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Авария произошла между грузовиком и легковым автомобилем, водитель которого также погиб. Родственники водителя легкового автомобиля, прибывшие на место происшествия, не могли сдержать эмоций при виде ужасного зрелища.

Водитель другого автомобиля также получил травмы, и медики тщательно подготовили его к поездке в больницу, пристегнув к койке ремнями безопасности.

«Медики Службы скорой медицинской помощи оказали помощь одному пострадавшему, который был доставлен в медицинское учреждение в стабильном состоянии с различными травмами», - сообщила представитель NMPD Лаура Берзиня.

У грузовика, попавшего в аварию, был поврежден бак и вытекало топливо, поэтому пожарным нужно было как можно быстрее извлечь дизельное топливо, чтобы предотвратить его дальнейшее вытекание.

«Из цистерны вытекло около 500 литров дизельного топлива. В настоящее время ведутся работы по откачке дизельного топлива, которое также вытекло в канаву. Вся эта смесь воды и топлива заливается в специальные резервуары, чтобы затем утилизировать ее надлежащим образом», - объяснил представитель VUGD Кристапс Калванс.

Грузовой автомобиль, принадлежащий компании «Schwenk», следовал в направлении Риги. Как видно по оставленным на обочине следам, он резко затормозил и выехал в кювет, пытаясь избежать опасной ситуации, но безуспешно. Груз фуры был тяжелым, так как в ней находился материал, предназначенный для строительства.

Представитель «Schwenk» Линда Шедлере сообщила, что в грузовике перевозился сухой цемент. Представитель компании подчеркивает, что, хотя в результате аварии был причинен материальный ущерб, гораздо трагичнее то, что в тот день погиб один водитель, а другой получил тяжелые травмы.

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