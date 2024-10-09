Подъезд дома в Югле оккупировала «барахольщица». Что делать?

Снаружи нет никаких признаков того, что в этом доме живет барахольщица? сообщает передача Bez Tabu. У женщины есть квартира, но она настолько переполнена вещами, что предпочитает жить на лестничной клетке. О проблеме чаще всего рассказывают соседи, которые вынуждены терпеть выходки этой женщины на протяжении многих лет.

Лайма, соседка «коллекционерши»: «Проблема существует уже довольно давно. В последний раз она затопила соседку снизу, пришла ее дочь и впустила ее в квартиру, а саму женщину отвезли на Твайку и довольно долго лечили. Дочь все убрала. После лечения женщина стала очень приятным человеком. Она извинялась перед всеми, когда была такой, но уж теперь... Но опять начала потихоньку собираться. Она работала дворником, поэтому начала собирать в полную силу.

Лайма: «Она живет в коридорах. Там, где она спит ночью, есть общий свет, за который я тоже плачу. Она ездит на лифте, как на трамвае. К сожалению, где-то человеку нужен туалет. Часто под лестницей на бетоне бывает сыро. Видно, что там выметают веником».

Дзидра: «У нас раньше из-за нее, когда она зимой окно держала открытым, трубы лопались».

«Сокровища», спрятанные «кладоискателем», можно найти не только в ее прихожей, большие и меньшие кучи вещей можно обнаружить на нескольких этажах, женщина не открывает нам дверь, и мы идем дальше. Обе соседки рассказывают, что барахольщица спит в разных местах на лестничной клетке, но чаще всего на 12-м этаже, где и проводит ночь на своей куче. Все вещи собираются из мусорников рядом с домом.

Кристине Клявениеце, Пресс-секретарь муниципальной полиции:

«В ходе беседы женщина призналась, что является «коллектором». Она также сообщила, что скоро переедет в Латгалию. Сотрудники правоохранительных органов объяснили женщине, что она не имеет права жить на лестничной клетке, и предложили ей обратиться в приют. Однако она категорически отказалась от этого варианта, объяснив, что будет ночевать у подруги, которая живет в другой квартире в этом доме».

Мы связались по телефону с управляющей компанией, которая прекрасно осведомлена о проблеме, но их просьбы поддерживать порядок в квартире и не нарушать требования пожарной безопасности на лестничной клетке игнорируются.

Представитель управляющей компании: «Мы там с ней, коллеги с ней, ругаются. Несколько раз, по-моему, они выносили вещи. Ну, то есть, потому что по пожарным нормам это нельзя хранить. И выкидывали. С самого начала ей говорят: «Заберите, пожалуйста, такого-то числа». Обычно они этого не делают, и все выбрасывается. Эпопея продолжается».

Синдром коллекторства - это когда человек собирает вещи как маньяк. Эти вещи не имеют значения для окружающих, но коллекционер так не считает. Можно ли как-то помочь барахольщику?

Криста Миезе, психиатр из Национального центра психического здоровья:

«Теоретически это возможно, но, к сожалению, такие расстройства обычно очень хронические и трудно поддаются лечению. Самая большая проблема заключается в том, что человек не признает это проблемой. Он не видит в этом никаких нарушений. Очень часто эти расстройства возникают в комплексе или как компонент другого психического заболевания. Говоря о вариантах помощи... Нужно обратиться к психиатру. Вы можете бесплатно обратиться к психиатру в рамках государственной помощи.»