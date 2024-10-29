Подешевеют? Минэкономики предлагает снизить торговую наценку на продукты

«На данный момент цены, которые выросли, когда была инфляция, все еще очень высокие. И мы считаем, что их можно сократить. Потому мы предлагаем довольно объемные предложения, которые целенаправленно будут идти к тому, чтобы сократить цены», — сказал Министр экономики Виктор Валайнис.

Одна из идей — на время ограничить для торговцев наценку на продукты. «Не только к местным, но и ко всем".

На вопрос о том, какие будут проценты, министр ответил, что нужно переговорить с коллегами в коалиции.

В ассоциации торговцев с таким предложением не согласны. Здесь говорят, что сейчас наценки сопоставимы с расходами торговцев.

«Если смотрим в целом по отрасли, то большинство бизнесов, малые и средние торговцы, еле сводят концы с концами. Мы это видим. Думаю, каждый зритель сам знает какой-то магазин соседний, где продавали продовольствие, и больше его нету. И, к сожалению, эта тенденция продолжается. Потому что нагрузка, которую государство ставит на торговлю, не пропорциональна», — сказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

В ассоциации предлагают, во-первых, снизить административную нагрузку на торговлю, а во-вторых, пересмотреть, где создается высокая цена — в магазине или у производителя. К тому же, установив фиксированную наценку, как предлагает министр, торговцы перестанут быть заинтересованы в поиске более дешёвого товара.

Предложение министра экономики в следующий понедельник будет рассматривать коалиция.