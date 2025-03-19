Под Зилупе пройдет акция с требованием разорвать экономические связи с Россией и Белоруссией

По словам инициатора акции, предпринимателя Яниса Стариса, цель мероприятия - выразить отношение к текущей геополитической ситуации, призвать общественность и политиков активнее принимать меры по укреплению обороны Латвии и разрыву экономических связей со странами-агрессорами, а также продемонстрировать готовность граждански активного общества Латгалии участвовать в решении вопросов безопасности Латвии.

Старис напоминает, что пункты пропуска Патерниеки, Терехово и Гребнево в эти дни были частично закрыты, чтобы государственную границу могли пересекать только транспортные средства. По его мнению, это свидетельствует о том, что Латвия готова действовать быстро и закрыть границу, когда противник начнет очередную операцию гибридной войны. В то же время экономическое сотрудничество со странами-агрессорами продолжается, что способствует подпитке российской военной машины в долгосрочной перспективе.

«Торговать с агрессором не только аморально, это вопрос будущего существования латвийского государства», - подчеркивают участники кампании. По его мнению, торговля несанкционированными товарами должна быть прекращена, так как она поддерживает российскую экономику и наращивает военный потенциал противника. Транзит, в том числе санкционных товаров, также недопустим, так как, по оценкам экспертов, 60 % товаров остаются в России, что является нарушением.

Они также считают, что необходимо срочно инвестировать в население приграничных районов, как в удовлетворение их социальных и экономических потребностей, так и в меры по формированию идентичности и сплочению общин.