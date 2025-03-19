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Под Зилупе пройдет акция с требованием разорвать экономические связи с Россией и Белоруссией

© LETA 19 марта, 2025 10:15

Новости Латвии 0 комментариев

На следующей неделе, 25 марта, в 17:00 на трассе A12 в районе Зилупской объездной пройдет акция «Хватит кормить медведя», в ходе которой, в частности, будет выдвинуто требование разорвать экономические связи с Россией и Белоруссией.

По словам инициатора акции, предпринимателя Яниса Стариса, цель мероприятия - выразить отношение к текущей геополитической ситуации, призвать общественность и политиков активнее принимать меры по укреплению обороны Латвии и разрыву экономических связей со странами-агрессорами, а также продемонстрировать готовность граждански активного общества Латгалии участвовать в решении вопросов безопасности Латвии.

Старис напоминает, что пункты пропуска Патерниеки, Терехово и Гребнево в эти дни были частично закрыты, чтобы государственную границу могли пересекать только транспортные средства. По его мнению, это свидетельствует о том, что Латвия готова действовать быстро и закрыть границу, когда противник начнет очередную операцию гибридной войны. В то же время экономическое сотрудничество со странами-агрессорами продолжается, что способствует подпитке российской военной машины в долгосрочной перспективе.

«Торговать с агрессором не только аморально, это вопрос будущего существования латвийского государства», - подчеркивают участники кампании. По его мнению, торговля несанкционированными товарами должна быть прекращена, так как она поддерживает российскую экономику и наращивает военный потенциал противника. Транзит, в том числе санкционных товаров, также недопустим, так как, по оценкам экспертов, 60 % товаров остаются в России, что является нарушением.

Они также считают, что необходимо срочно инвестировать в население приграничных районов, как в удовлетворение их социальных и экономических потребностей, так и в меры по формированию идентичности и сплочению общин.

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Eruption в Риге: голос покоривший Элтона Джона и Бродвей

История и культура 16:24

История и культура 0 комментариев

В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.

В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.

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Кто виноват: Линкайтс в подкасте рассказал, как было дело с проектированием Rail Baltica

Важно 16:14

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Реализация проекта Rail Baltica продолжает вызывать в обществе ряд вопросов и опасений. Что пошло не так? Напомним, что в декабре прошлого года в итоговом отчете парламентской комиссии по расследованию проекта были названы лица, ответственные за задержку реализации проекта. В этом списке отказался и бывший министр сообщения Талис Линкайтс. Оглядываясь на время своего пребывания на посту, Линкайтс в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv назвал себя одним из ответственных.

Реализация проекта Rail Baltica продолжает вызывать в обществе ряд вопросов и опасений. Что пошло не так? Напомним, что в декабре прошлого года в итоговом отчете парламентской комиссии по расследованию проекта были названы лица, ответственные за задержку реализации проекта. В этом списке отказался и бывший министр сообщения Талис Линкайтс. Оглядываясь на время своего пребывания на посту, Линкайтс в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv назвал себя одним из ответственных.

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От 100 евро за визит: за что ещё платить собственникам квартир и домов?

Важно 16:11

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Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.

Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.

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Любовь! Пьяный водитель устроил ДТП с тремя автомобилями

ЧП и криминал 16:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Утром во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Утром во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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8 человек доставлены в больницу: в Риге столкнулись два троллейбуса

ЧП и криминал 15:52

ЧП и криминал 0 комментариев

Восемь человек госпитализированы после столкновения двух троллейбусов в Риге во вторник вечером. Столкновение произошло в жилом районе Пурвциемс на улице Дзелзавас.

Восемь человек госпитализированы после столкновения двух троллейбусов в Риге во вторник вечером. Столкновение произошло в жилом районе Пурвциемс на улице Дзелзавас.

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Может ли управляющий домом продать квартиру должника: как по закону?

Юридическая консультация 15:50

Юридическая консультация 0 комментариев

Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?

Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?

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Сказал, что его похитили: полицейские устроили погоню, а потом оштрафовали шутника

ЧП и криминал 15:45

ЧП и криминал 0 комментариев

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Сегодня ночью, в 00:51 в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что находится в машине с неизвестными людьми и его увозят в неизвестном направлении. Разговор внезапно оборвался, но когда звонивший перезвонил, на заднем плане послышались смех и веселье. Мужчина объяснил, что это была просто шутка.

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