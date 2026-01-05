Под Гулбене в ДТП погиб водитель

ДТП произошло вчера около 16:00 в Стамериенской волости. Мужчина 1991 года рождения не справился с управлением автомобилем BMW и съехал с дороги. В результате аварии водитель погиб.

За прошедшие сутки в целом было зарегистрировано 67 ДТП.

В состоянии алкогольного опьянения в воскресенье были задержаны семь водителей, в том числе четверо находились в сильном опьянении, поэтому были привлечены к уголовной ответственности.

В течение суток полиция также зафиксировала 130 случаев превышения разрешенной скорости движения и шесть случаев агрессивного вождения.

...Водителям напоминают, что утром первого рабочего дня нового года во многих местах Латвии из-за снега и льда движение на основных и региональных дорогах страны затруднено, но хуже всего ситуация обстоит на стороне Салдуса, согласно информации, собранной Государственной дорожной компанией «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

Согласно информации, предоставленной Латвийской комиссией по безопасности дорожного движения, в понедельник утром для расчистки и разравнивания снега и скользких участков дорог было задействовано 85 единиц зимней техники.