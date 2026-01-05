Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Под Гулбене в ДТП погиб водитель

© LETA 5 января, 2026 11:25

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье в Гулбенском крае в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб водитель легкового автомобиля, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

ДТП произошло вчера около 16:00 в Стамериенской волости. Мужчина 1991 года рождения не справился с управлением автомобилем BMW и съехал с дороги. В результате аварии водитель погиб.

За прошедшие сутки в целом было зарегистрировано 67 ДТП.

В состоянии алкогольного опьянения в воскресенье были задержаны семь водителей, в том числе четверо находились в сильном опьянении, поэтому были привлечены к уголовной ответственности.

В течение суток полиция также зафиксировала 130 случаев превышения разрешенной скорости движения и шесть случаев агрессивного вождения.

...Водителям напоминают, что утром первого рабочего дня нового года во многих местах Латвии из-за снега и льда движение на основных и региональных дорогах страны затруднено, но хуже всего ситуация обстоит на стороне Салдуса, согласно информации, собранной Государственной дорожной компанией «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

Согласно информации, предоставленной Латвийской комиссией по безопасности дорожного движения, в понедельник утром для расчистки и разравнивания снега и скользких участков дорог было задействовано 85 единиц зимней техники.

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных»

12:31

Важно 0 комментариев

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 12:24

Азбука здоровья 0 комментариев

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

Новости Латвии 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

12:10

Важно 0 комментариев

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

12:05

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

Латышские СМИ 12:00

Латышские СМИ 0 комментариев

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

Новости Латвии 11:58

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

