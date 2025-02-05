Почти во всей Риге запретят азартные игры: где останутся?

В правилах будут определены зоны, где азартные игры будут запрещены. Главная цель правил - сделать Ригу свободной от азартных игр, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис.

Места организации азартных игр будет запрещено размещать в муниципальных объектах недвижимости, центрах микрорайонов, памятниках культуры и на их территориях, в защитных зонах, а также на территориях с охраняемой застройкой, определенных территориальной планировкой Риги.

Размещать места азартных игр будет запрещено на территориях учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзале, в аэропорту, пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта, а также на территориях частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в радиусе 300 метров от границ этих зон.

С учетом планируемых ограничений места азартных игр можно будет размещать только на нескольких небольших территориях, например, в Дрейлини, Мукупурвсе, возле аэропорта и в некоторых промышленных зонах.

Кирсис сообщил, что новые обязательные правила планируется принять в марте, но решения о закрытии конкретных заведений азартных игр, скорее всего, придется принимать уже новой думе.

Новые обязательные правила фактически исключат возможности организации азартных игр на всей территории Риги, за исключением четырех- и пятизвездочных отелей и очень отдаленных районов города. Заместитель мэра Линда Озола подчеркнула, что "таким образом мы защищаем интересы города, а также выполняем желание горожан значительно ограничить места азартных игр".

Как указали в самоуправлении, предусмотренные проектом правил ограничения не распространяются на всю территорию столицы и не затрагивают право предпринимателей открывать или расширять игорные заведения в четырех- и пятизвездочных отелях. Ограничения оградят жителей Риги от повсеместной доступности азартных игр в городе, тем самым снизив риск импульсивного вовлечения.

Рижская дума подчеркивает, что ограничения принесут пользу широкому кругу общественности и польза от их введения для общества перевешивает ущерб в отношении прав и законных интересов компаний азартных игр.

Руководитель ООО "Olympic Casino Latvia" Юрис Целмарс, комментируя планируемые изменения, заявил, что они не направлены на обеспечение баланса интересов предпринимателей и общественности, на что в своих решениях указали Конституционный и Верховный суды.

По его мнению, полный запрет может привести к развитию новой ниши теневой экономики - нелегальных игорных залов.

"На данный момент такой проблемы нет, однако, если запретить работу этой легальной и строго контролируемой сферы, спрос потребителей начнут удовлетворять нелегальные заведения", - сказал Целмарс.

Латвийская ассоциация интерактивных игр напомнила депутатам самоуправления, что решения должны быть соразмерными и законными, иначе индустрия азартных игр будет вынуждена вновь обратиться в суд. "В результате ущерб отрасли и судебные издержки, возможно, придется компенсировать из городского бюджета", - предупредила ассоциация.

Представители отрасли неоднократно и последовательно выражали готовность сотрудничать с самоуправлением, чтобы разработать разумные решения и избежать затяжных судебных разбирательств, однако столичные власти пока не выразили желания прислушаться к мнению отрасли и сотрудничать с ней, подчеркнули в ассоциации.

