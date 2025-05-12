Почти середина мая, но этой ночью опять ожидаются заморозки

На большей части территории страны ожидаются заморозки. Ожидается небольшая облачность, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.

Утром и днем ​​облачность увеличится, но погода останется преимущественно сухой и солнечной. При слабом и умеренном ветре северного направления температура воздуха днем ​​поднимется до +13..+17 градусов, на побережье местами будет колебаться около +10 градусов.

Во вторник в Риге осадков не ожидается, солнце временами будет закрыто облаками. Ожидается слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже +5 градусов, днем ​​поднимется до +14 градусов, на севере города не поднимется выше +11 градусов.