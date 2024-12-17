Почти 200 евро в месяц за два контейнера! Все «мусорщики» повышают цены на свои услуги

Пользователи социальных сетей возмущены — с каждым годом растет стоимость вывоза мусора, а в следующем году придется платить еще больше. Один из них жалуется, что за вывоз двух контейнеров мусора ему придется заплатить почти 200 евро в месяц. Операторы по утилизации отходами не отрицают рост цен.

Как сообщает 360TV, повышение тарифов на вывоз мусора в Риге с 2025 года связано с увеличением тарифа на обработку несортированных бытовых отходов, установленного компанией SIA "Getliņi EKO".

Помимо этого резко возрос налог на природные ресурсы. Если в 2021 году за захоронение тонны несортированных бытовых отходов нужно было платить 65 евро, то с 2025 года этот налог почти удвоится и составит 120 евро за тонну. Представитель компании SIA "Getliņi EKO" сообщает, что это основной фактор, по которому увеличиваются расходы на захоронение отходов на полигоне.

Что с нового года жителям придется платить больше за обращение с несортированными отходами, подтверждают и другие крупные компании по вывозу мусора. С ростом цен на обработку несортированных бытовых отходов немного поднимется и тариф на биоотходы.

Чем больше отходов окажется в желтых и коричневых контейнерах, тем меньше будет в зеленом контейнере для несортированных отходов, и тем меньше придется платить, подчеркивают представители компаний по утилизации мусора.

Согласно директиве Европейского Союза, к 2035 году необходимо достичь того, чтобы объем несортированных бытовых отходов, отправляющихся на полигоны, составил только 10 процентов. В Латвии в настоящее время несортированные отходы составляют большую часть — от 50 до 60 процентов.