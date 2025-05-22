Банк Citadele опубликовал результаты свежего «Барометра потребительских настроений». Выводы очевидны — владельцев кошельков больше всего беспокоит рост цен и напряжённость в геополитике.

Латвийский рост цен на продукты питания Пургайлис называет «региональным парадоксом». «Цены выросли во всем мире. На некоторые продукты — яйца, кофе — просто шокирующе. Но особенность латвийского рынка в том, что он слишком маленький, поэтому продавать продукты здесь получается дороже, чем на больших рынках, таких, например, как Польша или Германия».

В какой-то мере рост цен является и следствием роста зарплат, который в последнее время в Латвии был очень высоким. Для экономики это ненормально. «В долгосрочной перспективе такой рост зарплат удержать невозможно, и он наверняка уменьшится. По нашим расчётам, в среднем он составит 6 процентов, что все равно много — в Европе этот показатель составляет 2-3 процента», — поясняет он.

Один из главных факторов роста цен на продукты — низкая конкуренция среди торговых сетей. Правда, в этой сфере есть и позитивные новости — возможно, сеть RIMI после реорганизации сможет составить более острую конкуренцию торговым сетям Maxima и Lidl.

Таким образом, в ближайшее время цены на продукты не понизятся, но их рост замедлится, — делает вывод Пургайлис.

Почему же вместе с ценами не растет латвийская экономика? По мнению эксперта, она тормозит по нескольким причинам: медленный рост экспорта, маленькое производство, перекос во внутреннем потреблении. «Геополитика сделала людей очень осторожными — они откладывают деньги на черный день, и это тоже замедляет рост экономики», — говорит Пургайлис.

Торговые тарифы, которые ввел Трамп по отношению к Европе, ничем фатальным для европейской экономики не станут. «Конечно, это в какой-то мере скажется на замедлении роста экономики, но на самих европейских потребителей это никак не повлияет. Это повлияет на покупателей в США — им придется оплачивать эти тарифы через возросшие цены на европейские товары», — говорит эксперт.

Европейский центробанк будет продолжать снижать тарифные ставки, что скажется на ставке Еuribor, которая важна для всех, кто платит по кредитам. К середине года она, по прогнозам экономистов, должна опуститься больше, чем на 3 процента. В дальнейшем падение ставки Еuribor стабилизируется и останется на уровне 2,5 процентов.