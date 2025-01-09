«Почему за рецепт нужно платить десять раз?!» Больные в шоке от аптечной реформы Минздрава

"Мы стараемся сохранять спокойствие, спокойно объяснять людям ситуацию. Аптеки обеспокоены техническими моментами, которые не улажены, и мы ждем объективного и логичного решения от Минздрава. Мы были морально готовы к очередным изменениям и должны с этим смириться. Это нелегко", - сказала "Latvijas Avīze" руководитель фармацевтического отдела "Benu aptieka" Визма Виксна.

Несколько опрошенных руководителей аптек считают, что первые результаты реформы по снижению цен на рецептурные лекарства можно будет увидеть не раньше начала февраля, однако остается много нерешенных вопросов, которые могут коснуться пациентов самым непосредственным образом.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что важнейшая задача реформы - добиться снижения цен на 10-12% на компенсируемые лекарства и на 15-20% на другие рецептурные препараты. Однако он предупредил, что рецептурные лекарства, которые раньше стоили до 5 евро, станут немного дороже.

Руководитель "Latvijas Aptieka" Алвис Эрглис отмечает, что люди чаще всего покупают не дорогие, а именно дешевые лекарства. "Я могу с полной уверенностью сказать о сети аптек, которую я представляю, что большинство покупаемых лекарств - это дешевые лекарства, которые до сих пор стоили меньше 5 евро. А в результате реформы цены на эти лекарства выросли. В последние месяцы мы слышали от министерства, что лекарства стоимостью менее 5 евро все же подорожают, но при этом никто не упоминал о том, что количество таких лекарств, которые покупают жители Латвии, огромно. Я сужу по данным из 69 наших аптек и не думаю, что потребительская корзина в наших аптеках отличается от корзины в других регионах Латвии. Людям придется платить больше как минимум за половину лекарств, которые они постоянно принимают", - говорит Эрглис.

(Latvijas Avīze)