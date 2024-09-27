"Бесчисленные телеэкраны развлекательной площадки отображают информацию на русском языке, и помимо всего этого - происходит публичное мероприятие, где ведущий говорит в микрофон на полную громкость по-русски.

Тогда возник вопрос, почему я должна это слушать + читать меню и прочую информацию на русском языке на экранах телевизоров? Неужели никто не контролирует это?", - возмущается женщина.

В комментариях под публикацией можно найти разные мнения.

"Почему в Европе должен быть русский язык? Латышский и английский, если для туристов. Сколько можно суетиться по поводу этих русских!", - написал один из пользователей.

На что возражают:

"Никто не запрещает бизнесу использовать те языки, которые он хочет. И никто не заставляет вас выбирать русский или другой язык".

"Пока Россия не ушла из Украины, русскому языку не будет места в общественной среде", - звучат бескомпромиссные высказывания.

«Не сильно понял про «должна слушать, читать и т. д.», не хочешь – не смотри и не читай. Было бы проблемой, если бы информация не была доступна на латышском языке, но я несколько раз был в ресторане «O'Learys», и информация на латышском языке точно есть», - отмечают другие комментаторы.

Ситуацию с мероприятием на русском языке несколько прояснила Элзе, написавшая, что это было частная вечеринка:

"Прочитав комментарий, я так и не поняла, чем именно так расстроена Синтия, ведь каждый четверг действительно проводится закрытое мероприятие, представляющее собой интеллектуальную игру. Принимая разнообразие людей, я допускаю, что кого-то может раздражать факт, что у других есть интеллектуальная способность участвовать в этой игре. Мне не хотелось бы думать, что Синтия принадлежит к такому типу людей. По поводу способностей, не понимаю, почему нужно читать меню на русском, а не на латышском, нажимая волшебную кнопку на экране с выбором языка. Я также подумала, что частное мероприятие на другом языке, например – японском, тоже «неприятно удивит» заявителя".

"Это язык государства-агрессора. Язык оккупантов Латвии. Несправедливо сравнивать с японцами!", - считает еще один.

"Да, это язык, который используют оккупанты, так есть. Но его используют не только они, но и те люди, которые никак не связаны с оккупантами", - звучат возражения.