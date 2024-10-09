По ночам будет работать меньше бригад скорой помощи

"Neatkarīgā" ранее уже писала о том, что СНМП планирует реорганизовать работу бригад и, возможно, сократить их количество в регионах, чтобы сэкономить средства. Однако в СНМП опровергли эту информацию, указав, что рассмотрение возможностей сокращения расходов еще продолжается. В то же время СНМП предоставила разъяснения, из которых можно сделать вывод о том, что в некоторых регионах Латвии будет сокращено количество ночных бригад. Изменения в организации работы будут рассматриваться на основе различных критериев, включая территориальный охват, количество машин скорой помощи на душу населения, демографические данные, плотность населения в регионах, интенсивность вызовов в разное время суток и др.