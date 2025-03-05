«По моему мнению, худшее еще впереди»: Граубе о приостановке помощи США Украине

По его словам, военная поддержка США чрезвычайно важна для Украины, поскольку есть вооружение и технологии, которые Европа в краткосрочной перспективе – в весенне-летний период – либо не сможет заменить, либо это будет крайне сложно. Европа способна заменить некоторые возможности, но не такие, как космические технологии или ракеты дальнего действия.

"На мой взгляд, худшее может быть ещё впереди. Текущая приостановка помощи скажется в течение нескольких месяцев, но немедленный эффект может оказать возможное отключение системы спутникового интернета Starlink, на которой базируются украинские дроны. А сейчас идёт именно дроновая война," – подчеркнул Граубе.

Он не исключает, что, учитывая стремление президента США Дональда Трампа вынудить Украину сесть за стол переговоров, Вашингтон может принять решение отключить Starlink. "К такому сценарию нужно готовиться уже сейчас," – отметил он.

Другим серьёзным вызовом для Украины может стать прекращение американской поддержки в области разведки и систем раннего предупреждения. Украинская система обороны в значительной степени зависит от этих элементов, их будет сложнее заменить, а сделать это мгновенно невозможно, так как это требует сложных решений, добавил Граубе.

При этом он не стал предполагать, как именно изменится ситуация на фронте, если США прекратят поддержку в этих сферах, поскольку у него нет достаточной технической информации.

Отвечая на вопрос, смогут ли другие западные страны восполнить дефицит американского вооружения, Граубе отметил, что Европа уже выделяет или продолжит выделять Украине финансовую помощь. Вопрос заключается в том, какие системы вооружений и у кого будут приобретаться на эти средства.

"Реальные запасы находятся в США. Если американское оружие будет доступно за европейские деньги, тогда ситуация не будет драматичной сразу же," – пояснил он.

Граубе напомнил, что решение Трампа принято в преддверии весенне-летней кампании, когда природные условия становятся более благоприятными для ведения боевых действий. По мнению многих экспертов, Россия в это время накапливает силы и проводит перегруппировку.

"Если не хватает высокоточного оружия и систем противовоздушной обороны, ведение боевых действий откатывается на несколько лет назад," – подчеркнул он.

Тем не менее Граубе призвал не драматизировать ситуацию и не считать прекращение американской помощи фактором, который неизбежно приведёт к обрушению линии фронта. "Не стоит анализировать это в апокалиптических категориях. Будет тяжело, но это не означает, что фронт рухнет," – заключил он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в понедельник приостановил военную помощь Украине, усилив давление на Киев, чтобы тот согласился на мирные переговоры с Россией. Об этом заявили в администрации Белого дома.