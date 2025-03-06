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Площадь морского льда сократилась до исторического минимума

Редакция PRESS 6 марта, 2025 17:40

Наука и технологии 0 комментариев

Совокупная площадь ледяного покрова в Арктике и Антарктике в начале февраля составляла 16,04 млн кв. км. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1979 года, заявила европейская служба Copernicus.

По данным европейской Службы мониторинга за изменением климата Copernicus (Copernicus Climate Change Service, C3S), площадь ледяного покрова в Мировом океане сократилась до максимально низкого уровня. По состоянию на 7 февраля, совокупная площадь ледяного покрова в Арктике и Антарктике составляла 16,04 млн кв. км, что является самым низким показателем за всю историю наблюдения с 1979 года, заявила C3S в четверг, 6 марта. 

При этом площадь льда в Арктике была на 8 процентов ниже среднего показателя за 1991-2020 годы и была самой низкой за время наблюдений. В Антарктике морской ледяной покров оказался на 26 процентов меньше, чем в среднем в 1991-2020 годах.

При этом сокращение площади морского льда имеет серьезные долгосрочные последствия для погоды, экосистем и человечества во всем мире. В то время как снег и лед отражают солнечный свет, темная поверхность океана его поглощают, что усиливает глобальное потепление.

Средняя температура в феврале - на 1,59 градуса выше доиндустриального значения

Одновременно в C3S сообщили, что прошедший месяц стал третьим по величине зафиксированных температур на планете с начала климатических наблюдений, средняя температура в феврале в среднем была на 1,59 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Прежде всего, необычайно высокой оказалась средняя температура в регионе к северу от Полярного круга, которая на 4 градуса превысила средний показатель 1991-2020 годов, а в районе Северного полюса было даже на 11 градусов теплее средних значений, заявила организация.

Период с декабря по февраль, соответствующий зиме в Северном полушарии, практически повторил установленный годом ранее климатический антирекорд: средняя температура во всем мире была лишь на 0,05°C ниже прошлогодней.

"Одним из последствий потепления на планете является таяние морского льда", - отметила глава Европейского центра среднесрочных климатических прогнозов Саманта Берджесс. При этом особенную тревогу вызывает сокращение площади морского льда на обоих полюсах одновременно, указал исследователь британского Национального института морских исследований Саймон Джози. По его словам, высокие температуры моря и атмосферы могут привести к тому, что даже зимой в Антарктиде практически не будет образовываться нового льда.

Парижское соглашение: цель - удержать потепление в пределах 1,5 градуса

Принятое под эгидой ООН в 2015 году Парижское соглашение по климату провозглашает своей целью сокращение выбросов парниковых газов и недопущение повышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня, а также принятие мер для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса.

По данным Copernicus, за 20 месяцев с середины 2023 годацель по ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса была достигнута только в июле прошлого года.

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