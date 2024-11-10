Плинер призывает отменить решение Рижской думы о демонтаже памятника Барклаю де Толли

Свое предложение Плинер подал в комиссию по развитию города - ее заседание назначено на понедельник, 11 ноября.

16 октября, как известно, Рижская дума поддержала демонтаж и перемещение памятника российскому полководцу Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли, установленного в парке на Эспланаде. Через пару недель памятник убрали вместе с постаментом.

На заседании думы против демонтажа памятника голосовали депутаты от "Согласия", РСЛ и депутат "Честь служить Риге" Наталия Абола. Воздержались депутаты "Развитию Латвии" и "Честь служить Риге", кроме Аболы, в голосовании не участвовали Игорь Соломатин ("Согласие") и независимый депутат Плинер.

По словам Плинера, на заседании думы решение о демонтаже памятника Барклаю де Толли и других монументов было принято "поспешно, без всестороннего анализа и подготовки".

Он заявляет, что не был проведен опрос о мнении рижан по этому поводу, эксперты не оценили историческую и художественную ценность этих памятников, не были выполные финансовые расчеты и снос памятников был предвыборной рекламой отдельных политиков.

По мнению Плинера, необходимо провести опрос рижан, выполнить экспертизу, финансовые расчеты, причем решить этот вопрос необходимо до конца года.