Плаваем плохо, тонем часто. Почему Эстония вводит спасателей даже в детсадах, а Латвия — нет?

Только в этом году профессия «спасатель в бассейне или на водоёме» была включена в латвийский классификатор. А любые изменения в нормативной базе, по словам экспертов, разрабатываются «медленно и мучительно, годами».

В Латвии тонут больше, чем в других странах ЕС

По данным организации «Peldēt droši», ежегодно в Латвии в среднем тонут 136 человек. Эта цифра стабильно удерживает страну среди лидеров по числу утонувших на 100 тыс. жителей в ЕС. Даже в абсолютных показателях, без учёта населения, Латвия входит в десятку худших.

Разделения по типу водоёма в официальной статистике нет: не учитывается, сколько людей погибает в бассейнах, сколько в озёрах, реках или протоках. Известно, что в бассейнах случаи редки. Однако они бывают. Последний громкий эпизод: трагедия в Вентспилсе, где в бассейне утонул четырёхлетний мальчик. Директор спортивной школы был признан виновным: суд в 2017 году приговорил его к двум годам условно и обязал выплатить пострадавшим 44 255 евро.

В этом году в бассейне зафиксирован один случай гибели, но причиной стал инфаркт.

«Случаи происходят. Люди могут начать тонуть из-за сердечно-сосудистых заболеваний или эпилепсии. Спасатель, умеющий оказывать первую помощь, может спасти жизнь», — говорит руководитель организации «Peldēt droši» Зане Гемзе, которая также является советником президента по региональной политике.

Эстония ушла далеко вперёд



Эстония, по словам Гемзе, в вопросах водной безопасности «сильно опережает Латвию». У них системное обучение плаванию включено в школьные программы уже много лет. Спасатели в аквапарках и бассейнах не просто рекомендованы, но их присутствие закреплено в законе. Даже если человек не имеет специального сертификата, он обязан уметь нырнуть на глубину и вытащить пострадавшего. Ответственность за подготовку таких людей лежит на собственниках бассейнов. В зависимости от глубины и конструкции может понадобиться дополнительное оборудование и обучение.

В Эстонии в 2023 году было зарегистрировано 84 происшествия на воде. По данным МВД, присутствие спасателей позволяет оперативно реагировать и снижает число трагических случаев. При этом отмечается, что в 2018 году только 21,5% обследованных бассейнов имели спасателей с профессиональным сертификатом — именно поэтому были ужесточены требования.

В Латвии же пока нет даже единого органа, ответственного за внедрение таких правил. По словам Зане Гемзе, соответствующие предложения уже направлены в Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, а также в Министерство сообщения. Но поскольку в Латвии нет законодательной нормы, обязывающей правительство утвердить правила о спасателях, продвижение идёт медленно.

Надежды возлагаются на процесс внесения поправок в закон о спорте. Если туда удастся включить пункт о делегировании полномочий Кабинету министров — появится правовая основа для создания чётких требований.

«Да, будут возражения, что это дорого — нанимать спасателей. Но безопасность нельзя оценивать деньгами. Люди тонут. Об этом не говорят вслух, но это происходит», — подчёркивает Гемзе.