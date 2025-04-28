Платим алименты по-новому: с кого и сколько?

Сумма на содержание

Увеличился размер выплат

В большинстве случаев при расставании родители договариваются о том, с кем будет жить ребенок, сколько будет давать на его содержание вторая сторона. Если же кто-то из родителей не выполняет свои финансовые обязанности по содержанию детей, то сумму, которую тому надо ежемесячно выплачивать на ребенка, определяет суд на основании доходов родителя. Иск в суд подает сторона, у которой ребенок находится на воспитании.

Минимальный размер алиментов увеличился, так как в 2025 году выросли минимальные зарплаты - с 700 до 740 евро - и государственные пособия социального обеспечения. Таким образом, подросли выплаты на содержание детей - как от родителей, так и от государства: из Гарантийного фонда средств содержания (UGF).

Закон определяет минимальную сумму, которую должен выплачивать родитель (177-я статья Гражданского закона). Она определяется в зависимости от установленной законом минимальной зарплаты и минимальных государственных выплат.

ВНИМАНИЕ! Подарки, совместные прогулки, карманные деньги и другие расходы родителя на ребенка не входят в сумму алиментов – она остается такой, какую назначил суд. Алименты перечисляют тому родителю, с кем остается ребенок после развода.

В 2025 году родитель обязан обеспечить минимальное содержание ребенка в следующем размере:

* с рождения до 7 лет – 25% минимальной месячной зарплаты: 185 евро (в 2024 году - 175);

* с 7 до 18 лет – 30% минимальной месячной зарплаты: 222 евро (в 2024 году - 210).

Если алименты не выплачиваются, средства на содержание выплачивает государство, а обеспечивает порядок выплат UGF...

Алименты из госказны

Помощь государства - ежемесячно

Если родитель, которому суд назначил выплату определенной суммы своему ребенку, не выполняет эти обязанности, то стороне, которая воспитывает ребенка, нужно с решением суда обратиться к судебному исполнителю. Тот имеет право взыскать алименты - вплоть до описания имущества неплательщика.

В то же время воспитывающий ребенка родитель имеет право обратиться в Гарантийный фонд средств содержания с просьбой о помощи в тот период, пока второй родитель не начнет выплачивать положенные ему алименты. Тогда государство возьмет на себя выплату средств содержания, а затем взыщет выплаченные суммы с нерадивого родителя.

Размер выплат из гарантийного фонда устанавливается независимо от размера минимальной зарплаты в стране, пересматривается раз в три года и закрепляется соответствующими правилами Кабинета министров № 616 «Правила о размере средств содержания, выплачиваемых из Гарантийного фонда средств содержания». В 2025 году это следующие суммы (в месяц):

* от рождения ребенка до 7 лет – 125 евро (ранее - 107,50);

* с 7 до 18 лет – 150 евро (ранее - 129);

- с 18 до 21 года – 150 евро (если ребенок продолжает среднее, профессиональное или специальное образование и не имеет дохода в размере минимальной заработной платы и более).

Согласно поправкам к соответствующим правилам Кабмина, средства на содержание от государства могут также выплачиваться молодым людям до 21 года, если они продолжают среднее, профессиональное или специальное образование за рубежом.

Гарантийный фонд средств содержания формируется не из социальных накоплений, а из основного государственного бюджета, который составляется из всякого рода налогов. То есть за должников платят все налогоплательщики страны.

Государственные алименты выплачивают за текущий месяц – в следующем месяце, а в текущем соответственно за прошлый месяц.

Выплаты из средств содержания прекращаются при достижении ребенком совершеннолетия, если он имеет хотя бы минимальную зарплату или получает высшее образование...

Должен? Плати!

Средства выплачиваются и с зарплаты, и с пенсии

Обязанность каждого родителя - материально поддерживать ребенка независимо от его физического и материального состояния. Это предусматривает Гражданский закон.

Вместе с тем закон предусматривает различные меры влияния на неплательщиков алиментов.

1. За уклонение от выполнения обязанностей по содержанию ребенка и невыполнение решения суда или государственной институции на должника могут наложить штраф, направить на принудительные работы и даже временно лишить свободы.

2. А также в следующих случаях лишить водительских прав на управление транспортным средством, если Гарантийный фонд вместо родителя выплачивает минимальные алименты:

- должник не заключил с фондом соглашение о порядке выплаты алиментов и штрафных процентов и не делал выплаты ребенку три месяца подряд;

- должник заключил соглашение с фондом о порядке выплат, но три месяца подряд не перечислял деньги на ребенка.

Чтобы вернуть права, надо заключить договор с Гарантийным фондом о погашении задолженности и уплатить алименты и проценты за три месяца.

Но нельзя лишать прав на управление автомобилем и водным транспортным средством лиц:

- имеющих инвалидность и страдающих нарушением двигательных функций, для кого автомобиль является жизненно важным средством передвижения;

- которые вследствие состояния здоровья были нетрудоспособны в течение последних шести месяцев;

- для кого автотранспорт является профессиональной необходимостью (в противном случае они не смогут зарабатывать средства на выплату алиментов).

3. Администрация Гарантийного фонда может начать уголовный процесс против должника по алиментам.

4. Также получать данные от Бюро кредитной информации о том, какие денежные обязательства взял на себя человек, уклоняющийся от уплаты алиментов.

5. Алименты могут быть взысканы и в случае, если истец и ответчик проживают в разных странах - например: в одном из государств - членов Европейского союза или в Норвегии, Великобритании, Албании, Боснии и Герцеговине, Украине, США, Черногории, Турции, Бразилии, Беларуси, Гондурасе, Казахстане, Гайане, Никарагуа, Сербии, Новой Зеландии, Эквадоре и Филиппинах.

(!) Срок давности по задолженности на содержание ребенка не установлен. Как только у должника появится хоть какой-то доход, в том числе пенсия, собственность, то на него будет наложено взыскание.

Администрация Гарантийного фонда содержания предоставляет консультации по взысканию алиментов не только в Латвии, но и в Европейском союзе, а также за его пределами...

Вниманию должников!

Введён упрощённый порядок урегулирования задолженности

Установлен новый порядок урегулирования задолженности для должников по алиментам. Эта мера позволяет должникам быстрее справиться с задолженностью и погасить установленные законом проценты. Кроме того, на существующую задолженность не начисляются установленные законом проценты.

Привилегия действует до 31 декабря 2028 года.

V Что даёт упрощённая мера?

* Рост установленных законом процентов приостанавливается;

* полученные платежи направляются на покрытие основного долга;

* сумма полученного платежа также покрывает часть установленных законом процентов.

Например, если задолженность по алиментам составляет 5 000 евро и набежало процентов на 1 000 евро, то должник, заключив договор с UGF, может быстро погасить долг. Так, если он вносит 100 евро, то 100 евро снимается одновременно и с основной суммы долга, и с процентов. То есть его долг после уплаты даже 100 евро составит 4 900 евро и 900 евро соответственно...

Больше информации о погашении долга:

- по телефону +371 67830626;

- задав вопрос на pasts@ugf.gov.lv.

кстати

* К началу 2025 года в Латвии было немногим более 42 тысяч должников по средствам содержания, вместо которых государство из Гарантийного фонда средств содержания выплатило алименты более чем 32 тысячам детей.

* Общий объем задолженности родителей перед Гарантийным фондом на 1 декабря прошлого года составляет 446 229 251 евро и 125 721 188 345 (??? - проверить!!!) евро законных процентов, число должников – 42 208...

(!) Больше информации – на портале Гарантийного фонда средств содержания: ugf.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА