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Первых лиц Литвы эвакуировали в бункер после обнаружения самодельного беспилотника на границе с Белоруссией (2)

Euronews 11 июля, 2025 13:02

Мир 2 комментариев

В небо над Литвой подняли истребители НАТО после того, как туда залетел самодельный самолёт, который приняли за беспилотник "шехед". Инцидент произошёл на границе с Белоруссией, сообщает Евроньюз.

Представители руководства Литвы в четверг были вынуждены отправиться в бомбоубежища из-за тревоги, объявленной в связи с нарушением воздушного пространства страны Белоруссией, пишут литовские СМИ. По их данным, премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и спикера парламента Саулюса Сквернялиса сопроводили в укрытие на время изучения ситуации.

Президент Литвы Гитанас Науседа в настоящее время находится в Ирландии, куда отправился с официальным визитом.

Первоначально, власти приняли неопознанный летательный аппарат за беспилотник иранского производства "Шахед", который Россия использует для воздушных ударов по Украине, сообщает агентство BNS.

Литовская армия подтвердила постом на своей странице в Facebook, что объект был обнаружен в 11:30 утра по местному времени. 

Истребители, которые в это время уже находились в воздухе в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing, были приведены в боеготовность, чтобы отреагировать на инцидент.

Объект упал на землю примерно в километре от границы с Белоруссией. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это был беспилотный самолёт, сделанный из фанеры и пенопласта, и не представлял никакой опасности. 

Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) заявила, что часто фиксирует случаи попыток переправить контрабандные сигареты из Беларуси в Литву с помощью воздушных шаров или самодельных летательных аппаратов.

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