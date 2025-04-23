Перевести накопления со второго пенсионного уровня на первый: в чем подвох?

В чем же подводные камни? На этот вопрос ищет ответ портал Grani.lv. Из-за тарифной войны Трампа, инфляции и опасений рецессии в США средства пенсионных фондов второго уровня в Латвии стремительно тают. Неудивительно, ведь их большая часть инвестирована на американских фондовых рынках. За год наши пенсионные вложения потеряли до 6% свой стоимости, и это, по понятным причинам, вызывает серьезное беспокойство у будущих пенсионеров, теряющих накопления, от размера которых напрямую зависят их будущие пенсии.

Чтобы снизить риск потери капитала Минблаг, наконец озаботившийся этой проблемой, подготовил поправки к Закону о государственных фондируемых пенсиях, которые уже переданы в комиссию Сейма по бюджету и финансам и налога. Они предполагают, что участники государственной пенсионной схемы за пять лет до достижения пенсионного возраста смогут прекратить участие во 2-м уровне пенсионной системы и перевести весь накопленный капитал в 1-й уровень.

На первый взгляд, предложение выглядит как решение в пользу пенсионеров, ибо на 1-м уровне государство гарантирует, что капитал не уменьшится, а может только увеличиться. Однако есть здесь и подводные камни.

Первый – вопрос наследования. Как только человек даст добро о полном переводе средств из второго уровня в первый, он потеряет возможность передать накопленный капитал по наследству, и его капитал второго уровня станет частью общего пенсионного бюджета. А это означает, что в случае смерти будущего пенсионера его сбережения на старость, сделанные на 2-м пенсионном уровне, отойдут не его родственникам, а государству.



А если учесть нашу печальную статистику, по которой мужчины в Латвии после достижения пенсионного возраста живут в среднем менее четырех лет (что почти в пять раз меньше, чем в Норвегии и Швеции), а женщины — менее 14 лет (что на 10 лет меньше, чем в Австрии, Словении, Турции и Франции), становится ясно, что речь тут идет не столько о выгоде жителей, сколько о прямой выгоде для государства. Тем более что с развалом системы здравоохранения и отсутствия профилактики продолжительность жизни у нас будет только сокращаться.

Есть и другой скользкий момент. Совершенно непонятно, как среднестатистический пенсионер, чья финансовая грамотность оставляет желать лучшего, должен понять, что ему пора принять решение о переводе средств? Как, не имея специального образования, он должен понять, что фондовый рынок перегрет, причем надолго, и оттуда надо давать деру? Ведь с прогнозами ситуации на бирже зачастую лажают даже профессиональные инвесторы.

Ответ – никак. При всем желании будущий пенсионера будет не в силах определить, что его накопления на 2-м уровне достигли наивысшей точки и дальше он будет только терять, неудержимо и стремительно. Следовательно, крайне высока вероятность того, что человек под влиянием новостей (которые всегда нагнетают) может принять импульсивное решение о переводе средств в самый неподходящий момент, не умея отличить кратковременный спад от глобального системного кризиса. И, как следствие, потеряет еще больше денег.

Выход из сложившейся ситуации есть, но он требует изменения латвийского законодательства. Фондируемый капитал можно было бы разрешить переводить в нефондируемый частями или же представить латвийцам возможность отсрочки вывода накоплений второго уровня до более подходящего момента, после восстановления рынка.



Причем, как сообщает LETA, в Минфине такой гибкий механизм концептуально поддерживают, допуская, что во время существенного падения финансового рынка можно было отложить выплату 2-го пенсионного уровня или же выплачивать его постепенно.