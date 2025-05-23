Переносите заводы в США: Трамп пригрозил обложить Apple пошлинами в 25%, если айфоны будут производить за границей

«Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone будут производить и собирать в США, а не в Индии или где-либо еще», — написал Трамп в соцсети Truth Social. В противном случае, заявил президент США, для Apple установят тариф в размере «не менее 25%».

Акции Apple на бирже NASDAQ в моменте упали на 4%, до 193,4 доллара за бумагу.

Заводы, где производят товары Apple, находятся в Китае, Индии и Вьетнаме. Как сообщала газета The Wall Street Journal, еще до начала тарифной войны США и Китая компания перенесла в Индию производство для американского рынка, но наиболее прибыльные модели телефонов высокого класса — Pro и Pro Max — продолжают производить в Китае. Apple изучает возможность перенести часть производства в США, но, по оценке WSJ, на это уйдут годы. По данным издания, Apple также рассматривает возможность повысить цены на новую линейку айфонов, которая будет представлена осенью 2025 года.