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Переносите заводы в США: Трамп пригрозил обложить Apple пошлинами в 25%, если айфоны будут производить за границей

© Meduza.io 23 мая, 2025 16:53

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Власти США обложат товары Apple 25-процентными пошлинами, если компания не прекратит производить iPhone за пределами страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone будут производить и собирать в США, а не в Индии или где-либо еще», — написал Трамп в соцсети Truth Social. В противном случае, заявил президент США, для Apple установят тариф в размере «не менее 25%».

Акции Apple на бирже NASDAQ в моменте упали на 4%, до 193,4 доллара за бумагу.

Заводы, где производят товары Apple, находятся в Китае, Индии и Вьетнаме. Как сообщала газета The Wall Street Journal, еще до начала тарифной войны США и Китая компания перенесла в Индию производство для американского рынка, но наиболее прибыльные модели телефонов высокого класса — Pro и Pro Max — продолжают производить в Китае. Apple изучает возможность перенести часть производства в США, но, по оценке WSJ, на это уйдут годы. По данным издания, Apple также рассматривает возможность повысить цены на новую линейку айфонов, которая будет представлена осенью 2025 года.

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Компенсация в 2 евро за опасную поездку: водитель Bolt за замечание направил на пассажира пистолет

Важно 17:19

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Когда Карлис, воспользовавшись услугами такси Bolt, несколько раз попросил водителя сосредоточиться на управлении автомобилем, а не на содержимом смартфона, водитель направил на него пистолет. И только по счастливой случайности поездка не окончилась трагедией, сообщает телеканал TV3.

Когда Карлис, воспользовавшись услугами такси Bolt, несколько раз попросил водителя сосредоточиться на управлении автомобилем, а не на содержимом смартфона, водитель направил на него пистолет. И только по счастливой случайности поездка не окончилась трагедией, сообщает телеканал TV3.

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Под Мадоной перевернулась полицейская машина (ДОПОЛНЕНО)

ЧП и криминал 17:11

ЧП и криминал 0 комментариев

Очевидцы сообщают, что на дороге Мадона - Вецпиебалга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, который в результате перевернулся и встал на крышу.

Очевидцы сообщают, что на дороге Мадона - Вецпиебалга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, который в результате перевернулся и встал на крышу.

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В Риге установят свыше шестидесяти новых «лежачих полицейских»

Новости Латвии 17:08

Новости Латвии 0 комментариев

С целью снижения скорости движения на дорогах в 12-ти микрорайонах Риги установят 61-го «лежачего полицейского», сообщает агентство LETA с ссылкой на Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

С целью снижения скорости движения на дорогах в 12-ти микрорайонах Риги установят 61-го «лежачего полицейского», сообщает агентство LETA с ссылкой на Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

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«Нужно понимать, в Латвии условия особые»: представитель российской оппозиции о диаспоре и борьбе с режимом Путина

Важно 16:51

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Активное противодействие прокремлёвским элементам, развитие русской диаспоры и помощь борцам с режимом Владимира Путина, которые бежали из России и нашли убежище в Европе. Такие цели заявляет Ассоциация развития гражданского общества русских и поддержки русской эмиграции (AREM) в своей «Декларацию 2025».

Активное противодействие прокремлёвским элементам, развитие русской диаспоры и помощь борцам с режимом Владимира Путина, которые бежали из России и нашли убежище в Европе. Такие цели заявляет Ассоциация развития гражданского общества русских и поддержки русской эмиграции (AREM) в своей «Декларацию 2025».

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Лавров: РФ не будет вести переговоры с Украиной в Ватикане

Мир 16:35

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Министр иностранных дел РФ Лавров назвал проведение переговоров по Украине в Ватикане нереалистичным. Глава ватиканской дипломатии опроверг сообщения о том, что дата переговоров в Ватикане уже назначена.

Министр иностранных дел РФ Лавров назвал проведение переговоров по Украине в Ватикане нереалистичным. Глава ватиканской дипломатии опроверг сообщения о том, что дата переговоров в Ватикане уже назначена.

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VMD призывает доносить на нехарактерных для Латвии и инвазивных видах животных. А енота убили

Для настроения 16:17

Для настроения 0 комментариев

Государственная лесная служба (VMD) призывает жителей сообщать о нехарактерных для фауны Латвии или инвазивных видах животных, сообщила агентству LETA служба.

Государственная лесная служба (VMD) призывает жителей сообщать о нехарактерных для фауны Латвии или инвазивных видах животных, сообщила агентству LETA служба.

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