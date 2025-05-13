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Перекроют половину города: какие ограничения будет действовать во время Рижского марафона (1)

Редакция PRESS 13 мая, 2025 17:07

Новости Латвии 1 комментариев

Во время проведения Рижского марафона Rimi 17 и 18 мая будет значительно ограничено движение транспорта, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Запланированы различные маршруты от центра Риги до Межапарка, а также от центра до улиц Дзегужу и Буллю в Пардаугаве.

С пятницы, 16 мая, 20.20 до понедельника, 19 мая, 06.00 будет закрыто движение транспорта по набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. В этот же период будет закрыто движение транспорта по параллельной улице, примыкающей к набережной 11 ноября со стороны Старого города, от Полю гате до Яуниела.

В этот период будет организовано двустороннее движение по улицам Яуниела, Краму, Пилс от Домской площади до улицы Маза Миесниеку, на участке улицы Екаба от улицы Смилшу до Домской площади и на Домской площади.

В субботу с 10.40 до 12 часов Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией ограничит и закроет движение транспорта на маршруте забега «DPD миля», а в воскресенье с 6 до 18 часов будет ограничено и закрыто движение транспорта на маршрутах Рижского марафона Rimi, полумарафона, забега на 10 и 6 километров.

В воскресенье, 18 мая, с 6 утра до 6 вечера будет организовано двустороннее движение на участке улицы Калькю от улицы Маза Монету до улицы Шкюню и на участке улицы Шкюню от улицы Калькю до улицы Амату.

В воскресенье на ряде улиц столицы и на мостах через реку Даугава будет ограничено или закрыто движение транспортных средств. Во время мероприятия — как в субботу, так и в воскресенье — также произойдут существенные изменения в работе нескольких маршрутов общественного транспорта, о которых муниципалитет сообщит отдельно.

Во время мероприятия остановка и парковка транспортных средств будут запрещены в ряде мест города, а брошенные автомобили при необходимости будут перемещены на другое разрешенное место парковки.

Во время марафона также будут действовать ограничения на использование различных средств микромобильности.

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