Пентагон заказал ракеты AMRAAM класса «воздух-воздух» для Украины и союзников

«Этот контракт включает поставки в рамках программы "Иностранные военные продажи" (Foreign Military Sales, FMS) следующим странам: Дания, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия, Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Украина, Израиль и Кувейт», — отмечается на сайте оборонного ведомства США.
Ракеты AMRAAM класса «воздух-воздух» являются основным вооружением истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,2 млн до 1,97 млн долларов, в зависимости от модификации. Одна из них может также использоваться в системах ПВО NASAMS.