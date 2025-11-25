Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пчёлы зимуют в центре Риги: учёные превратили крышу института в умную пасеку

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 14:41

Животные 0 комментариев

В Риге на крыше Государственного института древесно-химии остаются зимовать 36 ульев. Это часть международного проекта, который долже помочь пчелиным семьям пережить резкие перепады температуры — одну из главных причин зимней гибели пчёл.

Каждый улей оснащён сенсорами веса, температуры и влажности. Учёные будут следить, как семьи реагируют на оттепели, морозы и сырость, не открывая улей и не тревожа насекомых.

Часть ульев покрыта терморефлектирующими поверхностями, которые должны сглаживать перепады тепла. Остальные служат контрольной группой — чтобы понять, работает ли метод на практике.

Проект возглавляет доктор биологии Улла Милбрета. Параллельно исследователи создают новый экологичный материал для корпусов ульев — лёгкий, тёплый и прочный. 

Данные будут собирать три зимы подряд, сравнивая выживаемость семей в разных конструкциях.

Если эксперимент пройдёт успешно,  Латвия может стать страно безопасной  для пчёл.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«Листает телефон, а люди мерзнут!» Правильно ли поступил водитель автобуса?
«Листает телефон, а люди мерзнут!» Правильно ли поступил водитель автобуса?

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии
Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Читать
Загрузка

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Читать

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Читать

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Читать

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Читать

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Читать

Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу

Новости Латвии 20:07

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

Читать