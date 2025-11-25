Пчёлы зимуют в центре Риги: учёные превратили крышу института в умную пасеку

Каждый улей оснащён сенсорами веса, температуры и влажности. Учёные будут следить, как семьи реагируют на оттепели, морозы и сырость, не открывая улей и не тревожа насекомых.

Часть ульев покрыта терморефлектирующими поверхностями, которые должны сглаживать перепады тепла. Остальные служат контрольной группой — чтобы понять, работает ли метод на практике.

Проект возглавляет доктор биологии Улла Милбрета. Параллельно исследователи создают новый экологичный материал для корпусов ульев — лёгкий, тёплый и прочный.

Данные будут собирать три зимы подряд, сравнивая выживаемость семей в разных конструкциях.

Если эксперимент пройдёт успешно, Латвия может стать страно безопасной для пчёл.