Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite
Доступность

Пациент ноль? В США зафиксирован первый случай заражения вирусом H5N5 у человека

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 10:16

Азбука здоровья 0 комментариев

В штате Вашингтон госпитализирован мужчина с тяжёлым течением заболевания, вызванного вирусом птичьего гриппа H5N5 — ранее этот штамм не обнаруживали у людей. Сейчас пациент остаётся в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

По данным Департамента здравоохранения Вашингтона, заболевший — пожилой мужчина с хроническими заболеваниями. У него наблюдались высокая температура, спутанность сознания и выраженные дыхательные нарушения.

Мужчина держал у себя во дворе разнообразную домашнюю птицу, и две птицы недавно погибли. Территория участка была доступна для диких уток и гусей, которые являются основными переносчиками H5N5. Власти считают, что контакт с заболевшими птицами — домашними или дикими — является наиболее вероятным источником заражения.

H5N5 циркулирует среди птиц и уже приводил к крупным вспышкам среди дикой и фермерской птицы в разных странах, включая Великобританию. Однако заражение человека зафиксировано впервые.

Следственный эпидемиологический анализ продолжается. На данный момент нет данных о передаче вируса между людьми.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пушкин жил, Пушкин жив: автор рижской скульптуры установил памятник в Париже
Важно

Пушкин жил, Пушкин жив: автор рижской скульптуры установил памятник в Париже

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?
Эксклюзив

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
Важно

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 21.11.2025
Литва: полигон почти готов
Sfera.lv 3 часа назад
ЕС: топонимы монополизировать нельзя
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: условия вылова рыбы на озёрах согласовали с Россией
Sfera.lv 3 часа назад
Венгрия: на радио закрыли «Свободу»
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: обороны и безопасности мало не бывает
Sfera.lv 6 часов назад
Рига почтит память жертв Золитудской трагедии
Bitnews.lv 20 часов назад
Сейм отклонил вотум недоверия министру Швинке
Bitnews.lv 20 часов назад
На пляже Каросты вынесло дрон. НВС начали проверку
Bitnews.lv 1 день назад

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Читать
Загрузка

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Читать

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Читать

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Читать

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Читать

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать