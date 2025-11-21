Пациент ноль? В США зафиксирован первый случай заражения вирусом H5N5 у человека

По данным Департамента здравоохранения Вашингтона, заболевший — пожилой мужчина с хроническими заболеваниями. У него наблюдались высокая температура, спутанность сознания и выраженные дыхательные нарушения.

Мужчина держал у себя во дворе разнообразную домашнюю птицу, и две птицы недавно погибли. Территория участка была доступна для диких уток и гусей, которые являются основными переносчиками H5N5. Власти считают, что контакт с заболевшими птицами — домашними или дикими — является наиболее вероятным источником заражения.

H5N5 циркулирует среди птиц и уже приводил к крупным вспышкам среди дикой и фермерской птицы в разных странах, включая Великобританию. Однако заражение человека зафиксировано впервые.

Следственный эпидемиологический анализ продолжается. На данный момент нет данных о передаче вируса между людьми.