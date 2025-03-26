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Пассажирка в шоке: «Я только что сняла вошь с живота в новом поезде. Vivi новые — свиньи старые»! (1)

Редакция PRESS 26 марта, 2025 12:45

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LETA

На платформе социальных сетей «X» рассказывается о затруднительном положении жительницы во время проездки в Vivi. Она заметила в салоне поезда бродягу. Пост вызвал вопросы о чистоте поездов и мерах дезинфекции.

"Отлично! Я только что извлекла со своего живота пропитанную кровью вошь в новом поезде! Поезда меняются, а свиньи, которые на них ездят, остаются прежними», - гласит пост в социальной сети „Х“.

Чтобы узнать, как обеспечивается гигиена в поездах, LA.LV связался с компанией Vivi, которая предоставила объяснение работы по уборке.

"Уборка различных поверхностей вагонов поезда проводится регулярно - в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта поездов АО „Pasažieru vilciens“ и порядком уборки подвижного состава. Работы выполняются в соответствии с отраслевыми стандартами обслуживания и общепринятыми санитарно-гигиеническими требованиями.

Сухая уборка или сбор бытовых отходов и мусора в поездах проводится ежедневно. На пол распыляется вода, чтобы предотвратить поднятие пыли. Подметаются не только полы, но и твердые поверхности, используемые пассажирами, например, откидные столики. Мусорные баки опорожняются, туалеты чистятся, а гигиенические баки пополняются. При необходимости участки на внутренних поверхностях вагонов очищаются специальными средствами», - говорит Айя Бабре, менеджер по маркетингу компании Vivi.

Что касается влажной уборки, то «дизельные поезда убираются как минимум каждый четвертый день, электропоезда - как минимум каждый десятый день. Она включает в себя уборку всех поверхностей в вагоне (с помощью пылесоса, щеток, микрофибровых салфеток, жидкостей и т.д.) - пола, ступеней, регистров, ручек, стен, полок, окон, стыков вагона и т.д., включая уборку пылесосом сидений, удаление загрязнений с помощью влажных средств. Каждая влажная уборка должна проводиться с применением дезинфицирующих средств».

Чистка сидений в поездах с применением химических средств должна проводиться раз в полгода.

Что касается насекомых, то, по словам представителя Vivi, дезинсекция поездов проводится дважды в год - весной и осенью. «Вызываются профессиональные дезинфекторы».

Айя Бабре говорит: «При необходимости проводится экстренная очистка, дезинфекция или дезинсекция подвижного состава, когда поступает информация, например, от поездной бригады, о такой необходимости.

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