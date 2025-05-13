Партия отреагировала на слова своего члена о «пользе мертвых гомеопатов»: созывается совет по этике

Голубев в своих записях на платформе "Х" об Айзсилниеце, известной как гомеопат, среди прочего заявил, что "каждый мертвый гомеопат - чистая польза для общества".

"Новое Единство" в заявлении указало, что политическая организация решительно выступает за высокие этические и моральные нормы, а также за уважительное отношение к каждому члену общества, и такую ответственность ожидает от каждого члена, который, вступая в партию, подтвердил приверженность ценностям партии, обязавшись соблюдать ее как в своих политических решениях, так и в публичной коммуникации.

Категорически осудив прозвучавшее заявление, политическая сила созвала внеочередное заседание совета по этике, на котором этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни.

Как сообщалось, недавно скончалась семейный врач, гомеопат Илзе Айзсилниеце, которая принимала активное участие в формировании профессиональной врачебной среды.