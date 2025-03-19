Парламент Германии принял исторический законопроект

Бундестаг одобрил предложенный Фридрихом Мерцем финансовый пакет, предусматривающий многомиллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Необходимое число голосов для ослабления так называемого "долгового тормоза" получено.

За принятие законопроекта проголосовало 513 депутатов, что превышает требуемые 489 голосов. Для того чтобы законопроект стал законом, необходимо большинство в две трети голосов в бундесрате. Там голосование состоится в пятницу 21 марта.

Суть предложения, которое одобрили депутаты бундестага в том, что любые расходы на оборону, составляющие более 1% от ВВП, больше не будут подпадать под "долговой тормоз" (конституционные ограничения на размер госдолга). До сих пор этот потолок был установлен на уровне 0,35% ВВП.

На прошлой неделе лидер правоцентристского блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц смог договориться с "зелеными" об ослаблении механизма "долгового тормоза", который запрещал властями Германии увеличивать размер госдолга. Мерц обещал ослабить "долговой тормоз" не только в отношении обороны, как планировалось ранее, но и в сферах гражданской защиты и разведывательных служб. Более того, он согласился направить часть средств в рамках согласованного ХДС/ХСС и СДПГ многомиллиардного инфраструктурного фонда на меры по защите климата.