Парижский Лувр находится в «очень плохом состоянии»

Парижский музей Лувр находится в "очень плохом состоянии". Об этом говорится в служебной записке директора знаменитого музея Лоранс де Кар министру культуры Франции Рашиде Дати, которая попала в распоряжение газеты Le Parisien. В записке говорится, что посещение музея является "физическим испытанием".

"Доступ к произведениям искусства требует времени и не всегда прост. У посетителей нет мест, где передохнуть. Выбор еды и туалетов недостаточен и не соответствует международным стандартам. Вывески необходимо полностью переделать", - пишет Ле Кар.

Лувр является самым посещаемым музеем в мире: в 2024 году через его двери прошли 8,7 миллиона человек, что более чем в два раза превышает количество посетителей, на которое он рассчитан.

Де Кар, которая раньше была директором таких известных парижских музеев как Орсэ и Оранжери, возглавила Лувр в 2021 году. В своей записке она также выразила обеспокоенность сохранностью произведений искусства.

Повреждения музейных помещений - отчасти из-за переполненности - привели к "очень плохим условиям", одни залы "больше не являются водонепроницаемыми, а в других наблюдаются значительные колебания температуры, что ставит под угрозу сохранность произведений искусства".

Музей был создан в 1793 году в Луврском дворце, одной из резиденций французских монархов. За годы существования музея он был значительно дополнен, в частности, в 1989 году была построена стеклянная пирамида по проекту китайско-американского архитектора Ио Мин Пея.

В своем письме де Кар коснулась и ее.

"В очень жаркие дни стеклянная крыша создает парниковый эффект, делая это пространство очень негостеприимным для проходящей публики и работающих там служащих музея", - написала она.

В письме, датированном 13 января, признается нагрузка на текущий бюджет страны на культуру, но содержится просьба о выделении средств на реконструкцию Лувра, чтобы он мог выдержать то давление, которое на него сейчас оказывается.

Де Кар уже ограничила ежедневное количество посетителей в 2022 году до 30 000 человек с 45 000, которые были до пандемии, в попытке побороть переполненность. В 2019 году Лувр посетили 10 миллионов человек. Она также предложила создать второй вход в музей.

В прошлом году Лувр поднял цены на билеты на 29%, чтобы покрыть возросшие расходы на электроэнергию и помочь субсидировать бесплатный вход для жителей Европейской экономической зоны моложе 25 лет.

Среди других мер, предложенных де Кар, - размещение "Моны Лизы" в отдельной комнате, чтобы отвлечь от нее толпы людей. "Мы больше не можем мириться со статус-кво", - написала она Дати.

Сейчас во Франции начался масштабный ремонт Центра Помпиду, который будет закрыт на пять лет. Недалеко от него также находится недавно открывшийся собор Нотр-Дам. Работы по его реконструкции в 2019 году обошлись почти в 700 миллионов евро.