Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Января Завтра: Eglons, Kriss, Ksenija
Доступность

Парижский Лувр находится в «очень плохом состоянии»

Euronews 24 января, 2025 17:55

История и культура 0 комментариев

О плачевном состоянии знаменитого парижского музея говорится в утекшей в прессу внутренней служебной записке директора Лувра Лоранс де Кар.

Парижский музей Лувр находится в "очень плохом состоянии". Об этом говорится в служебной записке директора знаменитого музея Лоранс де Кар министру культуры Франции Рашиде Дати, которая попала в распоряжение газеты Le Parisien. В записке говорится, что посещение музея является "физическим испытанием".

"Доступ к произведениям искусства требует времени и не всегда прост. У посетителей нет мест, где передохнуть. Выбор еды и туалетов недостаточен и не соответствует международным стандартам. Вывески необходимо полностью переделать", - пишет Ле Кар.

Лувр является самым посещаемым музеем в мире: в 2024 году через его двери прошли 8,7 миллиона человек, что более чем в два раза превышает количество посетителей, на которое он рассчитан.

Де Кар, которая раньше была директором таких известных парижских музеев как Орсэ и Оранжери, возглавила Лувр в 2021 году. В своей записке она также выразила обеспокоенность сохранностью произведений искусства.

Повреждения музейных помещений - отчасти из-за переполненности - привели к "очень плохим условиям", одни залы "больше не являются водонепроницаемыми, а в других наблюдаются значительные колебания температуры, что ставит под угрозу сохранность произведений искусства".

Музей был создан в 1793 году в Луврском дворце, одной из резиденций французских монархов. За годы существования музея он был значительно дополнен, в частности, в 1989 году была построена стеклянная пирамида по проекту китайско-американского архитектора Ио Мин Пея.

В своем письме де Кар коснулась и ее.

"В очень жаркие дни стеклянная крыша создает парниковый эффект, делая это пространство очень негостеприимным для проходящей публики и работающих там служащих музея", - написала она.

В письме, датированном 13 января, признается нагрузка на текущий бюджет страны на культуру, но содержится просьба о выделении средств на реконструкцию Лувра, чтобы он мог выдержать то давление, которое на него сейчас оказывается.

Де Кар уже ограничила ежедневное количество посетителей в 2022 году до 30 000 человек с 45 000, которые были до пандемии, в попытке побороть переполненность. В 2019 году Лувр посетили 10 миллионов человек. Она также предложила создать второй вход в музей.

В прошлом году Лувр поднял цены на билеты на 29%, чтобы покрыть возросшие расходы на электроэнергию и помочь субсидировать бесплатный вход для жителей Европейской экономической зоны моложе 25 лет.

Среди других мер, предложенных де Кар, - размещение "Моны Лизы" в отдельной комнате, чтобы отвлечь от нее толпы людей. "Мы больше не можем мириться со статус-кво", - написала она Дати.

Сейчас во Франции начался масштабный ремонт Центра Помпиду, который будет закрыт на пять лет. Недалеко от него также находится недавно открывшийся собор Нотр-Дам. Работы по его реконструкции в 2019 году обошлись почти в 700 миллионов евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

После синхронизации с Европой, Балтии надо быть готовой защищать свою критическую инфраструктуру

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Страны Балтии полностью готовы через 14 дней отключиться от контролируемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и подключиться к единой европейской сети электроэнергии, подчеркнули в пятницу министры энергетической отрасли стран Балтии, выступая перед журналистами.

Страны Балтии полностью готовы через 14 дней отключиться от контролируемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и подключиться к единой европейской сети электроэнергии, подчеркнули в пятницу министры энергетической отрасли стран Балтии, выступая перед журналистами.

Читать
Загрузка

«Что это? Скамейки для карликов? И сколько стоит?» Рижане удивлены очередными дивными конструкциями

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

Читать

Газ резко подорожал: Калвитис — о перспективах для латвийцев

Выбор редакции 18:14

Выбор редакции 0 комментариев

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Читать

«Будет другим наука!» В США продвигают инициативу исключить Латвию из НАТО

Важно 18:11

Важно 0 комментариев

Подобно порталу Manabalss.lv в Латвии, Change.org в США выполняет ту же функцию. Принцип идентичен: если набирается определенное количество голосов, вопрос продвигается.

Подобно порталу Manabalss.lv в Латвии, Change.org в США выполняет ту же функцию. Принцип идентичен: если набирается определенное количество голосов, вопрос продвигается.

Читать

Надо готовиться к самым плохим сценариям: президент напутствовал нового главнокомандующего

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

Необходимо готовиться в ближайшие годы предотвратить самые плохие сценарии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие в торжественной церемонии смены командующего Национальными вооруженными силами (НВС) у памятника Cвободы в Риге.

Необходимо готовиться в ближайшие годы предотвратить самые плохие сценарии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие в торжественной церемонии смены командующего Национальными вооруженными силами (НВС) у памятника Cвободы в Риге.

Читать

Предвыборные обещания Нацблока: освободить Ригу от «оккупационных наслоений» и вернуть эмигрантов на Родину

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Партия «Национальное объединение" (Нацблок) ознакомили потенциальных избирателей со своими предвыборными обещаниями. Партия надеется в случае выигрыша сделать ригу более латышской, дать городу экономический толчок и вернуть на Родину 1000 семей эмигрантов.

Партия «Национальное объединение" (Нацблок) ознакомили потенциальных избирателей со своими предвыборными обещаниями. Партия надеется в случае выигрыша сделать ригу более латышской, дать городу экономический толчок и вернуть на Родину 1000 семей эмигрантов.

Читать